Fast & Tidy: Στα EurolifeHub διπλώνεις μπλουζάκια στο λεπτό και κερδίζεις μοναδικά δώρα για το σπίτι σου

Σύμφωνα με τους guru της οργάνωσης, ένας τακτοποιημένος χώρος είναι ένας χώρος που φέρνει χαρά στους ανθρώπους. Και φυσικά, το ίδιο ισχύει και με το περιεχόμενο της ντουλάπας μας. Βλέπεις, όταν τα ρούχα μας είναι τακτοποιημένα και οργανωμένα, ξέρουμε πού βρίσκεται κάθε item, έχουμε άμεση πρόσβαση σε όλα τα κομμάτια της γκαρνταρόμπας μας, σκαρφιζόμαστε πιο εύκολα και γρήγορα outfit που μας εκφράζουν, οπότε δεν αναλωνόμαστε ξανά και ξανά στις ίδιες επιλογές.

Από την άλλη πλευρά, βέβαια, η οργάνωση της ντουλάπας είναι ένα task που απαιτεί χρόνο τον οποίο ίσως δεν είμαστε σε θέση να διαθέσουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν; Να επισκεφθούμε τα τρία εμπορικά κέντρα της LAMDA Development: το The Mall Athens ή το Golden Hall στην Αθήνα, καθώς και το Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη. Διότι, στα συγκεκριμένα εμπορικά καταστήματα βρίσκονται τα σημεία ενημέρωσης EurolifeHub της Eurolife FFH, τα οποία θα πραγματοποιήσουν την ανατρεπτική δράση «Fast & Tidy» που μας υπόσχεται πως θα κάνει το δίπλωμα των ρούχων… παιχνιδάκι, χαρίζοντάς μας μοναδικά δώρα!

Με το «Fast & Tidy» γινόμαστε expert στο δίπλωμα των ρούχων και κερδίζουμε

Κακά τα ψέματα. Ένας λόγος που η οργάνωση της ντουλάπας φαίνεται μπελάς σε αρκετούς από εμάς, είναι το δίπλωμα των ρούχων. Πόσο πιο εύκολα και απλά θα ήταν όλα, όμως, αν ξεμπερδεύαμε με το δίπλωμα μέσα σε λίγα λεπτά ή και λιγότερο; Για να μάθουμε την απάντηση ή έστω για να… εξασκηθούμε στο γρήγορο δίπλωμα των ρούχων, αρκεί να συμμετέχουμε στη διασκεδαστική δράση «Fast & Tidy»! Διότι, όσοι βρεθούμε σε ένα EurolifeHub κάθε Παρασκευή 17:00-21:00 και κάθε Σάββατο 11:00-19:00, μέχρι και το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου, θα τεστάρουμε τις ικανότητες και τη σβελτάδα μας στην οργάνωση των ρούχων, διπλώνοντας 10 μπλουζάκια σε 1,5 λεπτό και διεκδικώντας έτσι μοναδικά δώρα.

Μάλιστα, ένας τυχερός νικητής που θα φέρει εις πέρας το challenge, θα κερδίσει και μία ολοκληρωμένη οργάνωση του προσωπικού του χώρου από την The Tidy Guru, δηλαδή την professional organizer Μαριλένα Πατέρα, η οποία θα δώσει στο κοινό έξυπνες συμβουλές και πολύτιμα μυστικά οργάνωσης. Πιο αναλυτικά, η The Tidy Guru έδωσε ήδη τις πολύτιμες συμβουλές της στο EurolifeHub του The Mall Athens στην Αθήνα και περιμένει ξανά τους επισκέπτες στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη στις 23/11 από τις 12.00 έως τις 14.00 και στο Golden Hall στην Αθήνα, στις 30/11 από τις 12.00 έως τις 14.00.

Σε κάθε περίπτωση, εκτός από την ανατρεπτική δράση «Fast & Tidy», μπορούμε να επισκεφθούμε τα ειδικά διαμορφωμένα stages των EurolifeHub για να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα από τη βόλτα και τις αγορές μας, να ξεκουραστούμε στο sitting area, να φορτίσουμε το κινητό μας ασύρματα ή ενσύρματα, ακόμη και να εργαστούμε remotely αξιοποιώντας τον πάγκο εργασίας και το δωρεάν WiFi. Και επειδή η Eurolife FFH επιδιώκει με τα EurolifeHub να βρίσκεται πάντα στο πλευρό μας, για όλα όσα έχουν αξία για εμάς, τα stages είναι εξοπλισμένα και με tablets από όπου μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες για τις καλύψεις και το κόστος των προγραμμάτων ασφάλισης υγείας, ενώ μπορούμε να αξιοποιήσουμε και το υπολογιστικό εργαλείο επένδυσης, για τον υπολογισμό του κεφαλαίου που χρειαζόμαστε για έναν μελλοντικό στόχο. Με τη βοήθεια των έμπειρων ασφαλιστικών συμβούλων της εταιρείας, θα λάβουμε συμβουλές για την ασφάλισή μας, καθώς και προτάσεις που ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες μας. Γιατί για τη Eurolife FFH, αξία έχουμε εμείς!