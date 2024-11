Είναι γεγονός ότι ο σκύλος, δεν σταματά να μάς εκπλήσσει με τις ικανότητές του.

Έχει όμως, τη δεξιότητα να μιμείται ανθρώπινες κινήσεις;

«Πολλές φορές θα έχει τύχει, να παρατηρήσουμε ότι ο σκύλος μας δυσκολεύεται να λύσει ένα φαινομενικά απλό γρίφο. Όπως για παράδειγμα, να πατήσει ένα κουμπί ενός μηχανήματος, ώστε να αποκαλυφθεί η λιχουδιά. Ή να σπρώξει με το κεφαλάκι του ένα πορτάκι για σκύλους, προκειμένου να βγει έξω στην αυλή.

Έτσι για να τον διευκολύνουμε τού δείχνουμε εμείς τι πρέπει να κάνει: πατάμε για παράδειγμα το κουμπί, περιμένοντας να καταλάβει ο σκύλος μας ότι αυτή είναι η σωστή κίνηση», περιγράφει ο θετικός εκπαιδευτής σκύλων, Σοφοκλής Μακρινός.

«Η επανάληψη είναι μητέρα της μαθήσεως»

Και θέτει το ερώτημα: «Έχουν όμως οι σκύλοι αυτή τη δεξιότητα της μίμησης; Και αν ναι, πόσο καλοί είναι;»

Τι φανερώνουν οι έρευνες

Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, όπως λέει ο κ. Μακρινός.

Υπάρχουν έρευνες που μάς δείχνουν ότι οι σκύλοι ενώ δεν είναι πολύ καλοί στο να λύνουν γρίφους, είναι αρκετά καλοί στο να αντιγραφούν άλλους σκύλους.

Έτσι βλέποντας έναν σκύλο να κάνει κάτι, μπορούν να λύσουν καθημερινά τους προβλήματα.

Ωστόσο, δεν έχουν την ικανότητα να κατανοήσουν ότι στο συγκεκριμένο πρόβλημα υπάρχει και άλλος τρόπος για να το λύσουν.

Ένα πείραμα που έχει γίνει, έδειξε το εξής, όπως ενημερώνει ο κ. Μακρινός. Ερευνητές είχαν βάλει λιχουδιές πίσω από μια πόρτα. Η πόρτα μπορούσε να ανοίξει είτε από δεξιά είτε από αριστερά. Οι σκύλοι λοιπόν, μπορούσαν να την σπρώξουν και από τις δυο πλευρές και να επιβραβευτούν.

Ωστόσο, οι σκύλοι επέλεξαν να την σπρώξουν προς την κατεύθυνση που είδαν έναν όμοιό τους να την ανοίγει.

Άρα, είναι σίγουρο ότι οι σκύλοι μιμούνται το είδος τους.

Οι σκύλοι είναι εξίσου καλοί στο να μιμούνται δίκες μας κινήσεις;

«Σε ένα αντίστοιχο πείραμα, στο οποίο αντί για σκύλο θα έπρεπε να μιμηθούν έναν άνθρωπο, δεν φαίνεται να επέλεγαν την κατεύθυνση εκείνη του ανθρώπου.

Όμως παρόλο που μπορεί να φαίνεται ότι δεν μας μιμούνται αυτομάτως, σε μια ερευνά φάνηκε ότι μπορούν να μάθουν πιο γρήγορα μια δεξιότητα, αν και εμείς κάνουμε ότι τούς ζητάμε.

Για παράδειγμα, σε μια παρόμοια έρευνα, κάποιοι σκύλοι επιβραβευόντουσαν αν άνοιγαν μια πόρτα όπως ένας άνθρωπος. Και κάποιοι άλλοι επιβραβευόντουσαν αν επέλεγαν μια διαφορετική μέθοδο», αναφέρει ο κ. Μακρινός.

Το πρώτο γκρουπ σκυλιών, όπως ενημερώνει ο κ. Μακρινός, έμαθε πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με το δεύτερο. Έτσι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το δεδομένο στην εκπαίδευση μας.

Ίσως είναι πιο δύσκολο να μάθουμε κάτι στον σκύλο μας αν τού ζητάμε να κάνει κάτι, ενώ εμείς το κάνουμε με διαφορετικό τρόπο.

Πώς συμπεριφέρεται ο σκύλος σε πιο σύνθετα προβλήματα;

Σε μια άλλη ερευνά, όπως ενημερώνει ο κ. Μακρινός, εκπαίδευσαν έναν σκύλο να εκτελεί τρεις συγκεκριμένες συμπεριφορές. Έπειτα, αντί να ζητάνε στον σκύλο να κάνει μια από αυτές, του λέγανε «κάνε ό,τι κάνω». Και έκαναν οι ίδιοι τη συμπεριφορά που ζητούσαν. Για παράδειγμα, να κάτσει.

«Έτσι ενώ ο σκύλος δεν είχε ακούσει κάποιο λεκτικό σινιάλο, για το ποια από τις τρεις εντολές έπρεπε να κάνει, πολύ γρήγορα βλέποντας τι έκανε ο ερευνητής, επέλεγε τη σωστή.

Μάλιστα, ο σκύλος άρχισε να γίνεται πολύ καλός σε αυτό, μαθαίνοντας νέες συμπεριφορές, απλά και μόνο βλέποντας τι έκανε ο χείριστης», αναφέρει ο κ. Μακρινός.

Άρα, αυτό που μπορούμε να συμπεράνουμε από τις έρευνες είναι, σύμφωνα με τον κ. Μακρινό, ότι οι σκύλοι είναι πολύ καλοί στο να αντιγράφουν άλλους σκύλους. Όμως, όταν έρχεται η ώρα να μάς αντιγράψουν δεν έχουν τη δεξιότητα να το κάνουν αυτομάτως. Αλλά σίγουρα η επανάληψη μπορεί να τούς βοηθήσει να μάθουν πιο γρήγορα.

Καταλήγοντας, ο κ. Μακρινός επισημαίνει: « Έτσι καλό είναι, να θυμόμαστε ότι αν θέλουμε να μάθουμε κάτι στον σκύλο μας, σίγουρα βοηθάει να επαναλαμβάνουμε και εμείς την συμπεριφορά αυτή».

● Ο κύριος Σοφοκλής Μακρινός γεννήθηκε στην Αθήνα και το 2014 πέρασε μέσω Πανελλήνιων στο Τμήμα Μηχανικών Αντιρρύπανσης στην Κοζάνη.

Εκεί υιοθετεί τον πρώτο του σκύλο, τον Σαμ, και χάρη σε αυτόν μπαίνει ενεργά στον χώρο του εθελοντισμού, συνειδητοποιώντας ότι η αγάπη του για τα ζώα είναι μεγαλύτερη από οτιδήποτε άλλο.

Έτσι, αποφασίζει να αλλάξει επαγγελματικό προσανατολισμό και σπουδάζει θετικός εκπαιδευτής στη σχολή Dogfully της Εριέττας Καραμπέτσου, από την οποία και αποφοίτησε.

Στη συνέχεια παρακολούθησε μαθήματα στη γνωσιακή λειτουργία του σκύλου στο Πανεπιστήμιο Duke (Dog Emotion and Cognition by Duke University), όπως και μαθήματα στη συμπεριφορά και ευζωία του συγχρόνου κατοικίδιου στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου (Animal Behavior and Welfare by the University of Edinburgh).

Τέλος, έχει παρακολουθήσει σεμινάριο παροχής πρώτων βοηθειών στον σκύλο.

