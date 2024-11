Τάισον: «Πάντα θα μάχομαι για την ισότητα, ανεξαρτήτως χρώματος, είμαστε όλοι ίσοι»

Ο Τάισον μίλησε στην ιστοσελίδα της UEFA στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ανεκτικότητας των Ηνωμένων Εθνών για τον ρατσισμό που έχει βιώσει αλλά και ποια είναι η στάση του απέναντι σε αυτό πολύ σοβαρό φαινόμενο.

Παράλληλα ο παίκτης του ΠΑΟΚ είπε συγκεκριμένα ότι σε ένα ντέρμπι της Σαχτάρ με την Ντιναμό Κιέβου, όπου είχε δεχθεί κόκκινη για την αντίδρασή του σε ρατσιστική επίθεση, ενώ αναφέρθηκε στον χαρακτηριστικό του πανηγυρισμό με το σήκωμα της γροθιάς.

🙏 ‘As football players, we have a very strong voice’

On #InternationalDayforTolerance, read how players like Taison and Fred are using their voices to fight racism and promote equality: ⤵

