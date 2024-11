Στο Ottery St Mary της Αγγλίας οι κάτοικοι κουβάλησαν και φέτος στους ώμους τους φλεγόμενα βαρέλια

Κάθε χρόνο σε ένα μικρό χωριό στη νότια Αγγλία, οι κάτοικοι γιορτάζουν τη Νύχτα του Guy Fawkes κουβαλώντας φλεγόμενα βαρέλια με πίσσα στους ώμους τους και τρέχοντας μέσα σε πλήθος ανθρώπων.

Το παράξενο έθιμο ονομάζεται Ottery Tar Barrels. Έχει πάρει το όνομα από το χωριό στο οποίο αναβιώνει κάθε χρόνο, το Ottery St Mary.

Η παράδοση έχει τις ρίζες της στον 17ο αιώνα και τιμά την ημέρα που ο Guy Fawkes προσπάθησε να ανατινάξει το Κοινοβούλιο στο Λονδίνο.

«Οι δρόμοι είναι γεμάτοι κόσμο και έχεις την εντύπωση ότι δεν μπορείς να προχωρήσεις για να περάσεις απέναντι, όμως όταν ένα αναμμένο βαρέλι έρχεται κατά πάνω σου, εκπλήσσεσαι από το πόσος ελεύθερος χώρος υπάρχει τελικά» περιγράφει χαρακτηριστικά ο φωτογράφος Jack Boskett που επισκέφθηκε το βρετανικό χωριό.

«Ήταν πρόκληση να φωτογραφίσω την εκδήλωση λόγω του σκοταδιού, αλλά το φως από τη φωτιά είναι τόσο έντονο» προσθέτει ο ίδιος.

Had lots of fun last night with @SJAWestMRT at Ottery Tar Barrels, providing crowd medical cover for one of the more crazy events of the year! Who wouldn’t want to run through crowds with burning barrels of tar… Lots of great teamwork with the everyone involved 🚑 pic.twitter.com/2ABCkRaLaX

— Jonathan Lane (@JoninResus) November 6, 2022