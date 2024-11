Ο Τραμπ αποχωρεί από τη συμφωνία για το κλίμα, ετοιμάζει γεωτρήσεις σε φυσικά μνημεία

Το επιτελείο του εκλεγέντα προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη ετοιμάσει εκτελεστικά διατάγματα προκειμένου να αποσύρει για δεύτερη φορά τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού κατά της κλιματικής αλλαγής, αποκαλύπτουν οι New York Times.

Ο Τραμπ μάλιστα σχεδιάζει μάλιστα να μικρύνει την έκταση ορισμένων προστατευόμενων περιοχών για χάρη των νέων γεωτρήσεων για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, γράφει η αμερικανική εφημερίδα επικαλούμενη αξιωματούχους που δεν κατονομάζονται.

Αποφασισμένος να κάνει πράξη τις προεκλογικές του δεσμεύσεις για απόσυρση των περιβαλλοντικών πολιτικών του απερχόμενου προέδρου Τζο Μπάιντεν, ετοιμάζεται επίσης να τερματίσει το μορατόριουμ σε νέες εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου σε μεγάλες αγορές της Ασίας και της Ευρώπης, το οποίο επέβαλε ο Μπάιντεν μέχρι να ολοκληρωθεί μελέτη για τις επιπτώσεις στο παγκόσμιο κλίμα.

H νέα κυβέρνηση σχεδιάζει να αλλάξει τα όρια των φυσικών μνημείων του Bears Ears και του Grand Staircase-Escalante στη νότια Γιούτα

Ακόμα, η νέα κυβέρνηση φέρεται να ανακαλέσει απόφαση με την οποία επιτράπηκε στην Καλιφόρνια και άλλες πολιτείες να εφαρμόζουν δικά τους, αυστηρότερα όρια για την ατμοσφαιρική ρύπανση, λέει το ρεπορτάζ.

Όπως σχολιάζουν οι NYT, ο Μπάιντεν είχε αναγνωρίσει την περιβαλλοντική δικαιοσύνη ως σημαντική προτεραιότητα και προσπάθησε να εξασφαλίσει ότι οι φτωχότερες κοινότητες θα ωφεληθούν από τουλάχιστον το 40% των έργων καθαρής ενέργειας.

Ο στόχος αυτός ματαιώνεται, καθώς ο Τραμπ ετοιμάζεται να βάλει τέρμα σε κάθε προσπάθεια περιορισμού της ρύπανσης που πλήττει δυσανάλογα τις φτωχότερες κοινότητες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η νέα κυβέρνηση σχεδιάζει να αλλάξει τα όρια των φυσικών μνημείων του Bears Ears και του Grand Staircase-Escalante στη νότια Γιούτα, περιοχές που θεωρούνται ιερές από τους αυτόχθονες Αμερικανούς, για να ανοίξει το δρόμο σε γεωτρήσεις και ορυχεία.

Ακόμα, μέλη του επιτελείου Τραμπ φέρονται να συζητούν τη μεταφορά της έδρας της ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας (EPA) εκτός της Ουάσιγκτον, μαζί με τους 7.000 υπαλλήλους της.

Τη νέα περιβαλλοντική στρατηγική θα αναλάβουν να υλοποιήσουν σε δύο έμπειρους αξιωματούχοι και λομπίστες των ορυκτών καυσίμων: τον Ντέιβιντ Μπέρνχαρντ, πρώην υπουργό Εσωτερικών, και τον Άντριου Ουίλερ, λομπίστα του ορυκτού κάρβουνου που διατέλεσε επικεφαλής της EPA.

COP29

Η εκλογή του Τραμπ, ο οποίος αποκαλεί «φάρσα» την παγκόσμια θέρμανση και έχει δεσμευτεί για νέες «γεωτρήσεις, γεωτρήσεος, γεωτρήσεις», έρχεται λίγες μέρες πριν τη φετινή σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα, COP29, που ξεκινά την Δευτέρα στο Αζερμπαϊτζάν.

Το θετικό είναι ότι, ακόμα και αν οι ΗΠΑ δεν στείλουν αποστολή στην COP29, αρκετές επιμέρους αμερικανικές πολιτείες και πόλεις σκοπεύουν να συμμετάσχουν με δικές τους αντιπροσωπείες.

Τρεις ομάδες πολιτειών και πόλεων – US Climate Alliance, America Is All In και Climate Mayors- σχηματίστηκαν όταν ο Τραμπ απέσυρε για πρώτη φορά τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού το 2017, μια κίνηση που ανέστρεψε ο Μπάιντεν όταν τον διαδέχτηκε. Οι τρεις ομάδες αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα δύο τρίτα του αμερικανικού πληθυσμού και τα τρία τέταρτα του ΑΕΠ.

Τον Σεπτέμβριο, έκθεση του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ διαπίστωνε ότι εάν αποσυρθούν όλες οι κλιματικές πολιτικές του Μπάιντεν, οι μη ομοσπονδιακοί φορείς όπως οι πολιτείες και οι πόλεις μπορούν να πετύχουν μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά 48% έως το 2035, σε σχέση με τα επίπεδα του 2005.

Η απερχόμενη κυβέρνηση είχε θέσει ως στόχο μείωση κατά τουλάχιστον 50%