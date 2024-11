Η επικράτηση του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές φέρνει κακά μαντάτα για την επερχόμενη Σύνοδο για την Κλιματική Αλλαγή και θα αυξήσει τις πιέσεις στην Ευρώπη και την Κίνα να ηγηθούν της προσπάθειας για την πλανητική κρίση.

Ο Τραμπ αποκαλεί «φάρσα» την παγκόσμια θέρμανση και έχει προαναγγείλει ότι σκοπεύει να αποσύρει για δεύτερη φορά τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού, με την οποία η διεθνής κοινότητα δεσμεύτηκε το 2015 να περιορίσει την άνοδο της θερμοκρασίας στους 1,5-2 βαθμούς, σε σχέση με τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής.

Επιπλέον, οι σύμβουλοι του Τραμπ έχουν προτείνει αποχώρηση των ΗΠΑ από την ευρύτερη Συνθήκη-Πλαίσιο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCC), η οποία επικυρώθηκε από τις ΗΠΑ το 1992.

Διαπραγματευτές που ετοιμάζονται για τη σύνοδο COP29 που ξεκινά την Δευτέρα στο Αζερμπαϊτζάν είπαν στο Reuters ότι η νίκη του Συντηρητικού Τραμπ έναντι της Δημοκρατικής Κάμαλα Χάρις περιορίζει τις ελπίδες για ένα νέο χρηματοδοτικό στόχο. Μπορεί επίσης να μεταφέρει σε άλλες χώρες ένα μέρος της οικονομικής επιβάρυνσης.

«Η άσκηση πίεσης για πιο φιλόδοξη χρηματοδότηση θα είναι σχεδόν αδύνατη χωρίς τη συμμετοχή των ΗΠΑ» εκτίμησε η Ελιζαμπέτα Κορνάγκο, ερευνήτρια του Centre for European Reform.

Ενδεχόμενη αποχώρηση των ΗΠΑ «θα αποθαρρύνει τις αναπτυσσόμενες χώρες από το να λάβουν σοβαρά τις κλιματικές φιλοδοξίες της Δύσης» πρόσθεσε.

Γεωτρήσεις, γεωτρήσεις, γεωτρήσεις

Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί να ξηλώσει τους κανονισμούς περιβαλλοντικής προστασίας του νυν προέδρου Τζο Μπάιντεν. Υπόσχεται «γεωτρήσεις, γεωτρήσεις, γεωτρήσεις» για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, τάσσεται κατά της ηλεκτροκίνησης και θέλει να καταργήσει τα υπεράκτια αιολικά πάρκα.

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποίησε την Τρίτη ο ΟΗΕ, η χρηματοδότηση δράσεων για την προσαρμογή των αναπτυσσόμενων χωρών στην κλιματική αλλαγή υπολείπεται σημαντικά του απαιτούμενου ποσού των 359 δισεκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο.

Η χρηματοδότηση αυξήθηκε το 2022 κατά 6 δισεκατομμύρια, η μεγαλύτερη αύξηση μέχρι σήμερα, το συνολικό ποσό όμως περιορίστηκε στα 28 δισ.

Το ζήτημα της χρηματοδότησης θα βρεθεί στο επίκεντρο της COP29. Η διαφαινόμενη αποτυχία στις διαπραγματεύσεις θα ήταν σημαντικό πλήγμα για την ομάδα των 45 Λιγότερο Ανεπτυγμένων Χωρών, οι οποίες διαμαρτύρονται ότι πληρώνουν τις συνέπειες για τις εκπομπές του ανεπτυγμένου κόσμου.

Η θετική πλευρά

Παρόλα αυτά, η ανάπτυξη των ΑΠΕ προσελκύει ήδη επενδύσεις τρισεκατομμυρίων δολαρίων ανά έτος και έχει το δυναμικό να συνεχιστεί ανεξάρτητα από τους πολιτικούς ελιγμούς του Τραμπ, σχολίασε στο Reuters ο υπουργός Περιβάλλοντος χώρας της Λατινικής Αμερικής που δεν κατονομάζεται.

«Η εκλογή [του Τραμπ] μοιάζει με χαστούκι για την κλιματική πρόοδο, δεν θα σταματήσει όμως τη παγκόσμια προσπάθεια για καθαρή ενέργεια» είπε ο υπουργός. «Τα ορυκτά καύσιμα είναι αδιέξοδο».

Το ίδιο εκτίμησε η Τζένιφερ Μόργκαν, γερμανίδα υπουργός Διεθνούς Κλιματικής Δράσης. «Έχουμε διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια, έπειτα από διάφορα εκλογικά αποτελέσματα, ότι η εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού έχει προχωρήσει» είπε.

Οι ΗΠΑ, μαζί με τις χώρες της ΕΕ και την Κίνα, ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέρος του διοξειδίου του άνθρακα που έχει απελευθερωθεί μέχρι σήμερα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να έχει ήδη ανέβει κατά 1,2 βαθμούς σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Και αν οι ΗΠΑ αποχωρήσουν από τη συμφωνία, η Ευρώπη και η Κίνα θα πρέπει να ισχυροποιήσουν τη στάση τους.

«Αν ένας από τους τρεις πυλώνες ταλαντεύεται ή είναι αβέβαιος, οι άλλοι δύο πρέπει να κρατηθούν στη θέση τους» είπε η Μόργκαν.

Το θετικό είναι ότι, ακόμα και αν οι ΗΠΑ δεν στείλουν αποστολή στην COP29, αρκετές επιμέρους αμερικανικές πολιτείες και πόλεις σκοπεύουν να συμμετάσχουν με δικές τους αντιπροσωπείες.

Τρεις ομάδες πολιτειών και πόλεων – US Climate Alliance, America Is All In και Climate Mayors- σχηματίστηκαν όταν ο Τραμπ απέσυρε για πρώτη φορά τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού το 2017, μια κίνηση που ανέστρεψε ο Μπάιντεν όταν τον διαδέχτηκε. Οι τρεις ομάδες αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα δύο τρίτα του αμερικανικού πληθυσμού και τα τρία τέταρτα του ΑΕΠ.

Τον Σεπτέμβριο, έκθεση του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ διαπίστωνε ότι εάν αποσυρθούν όλες οι κλιματικές πολιτικές του Μπάιντεν, οι μη ομοσπονδιακοί φορείς όπως οι πολιτείες και οι πόλεις μπορούν να πετύχουν μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά 48% έως το 2035, σε σχέση με τα επίπεδα του 2005.

Η απερχόμενη κυβέρνηση είχε θέσει ως στόχο μείωση κατά τουλάχιστον 50%.