Αμορίμ: «Αν νικήσουμε τη Σίτι, τότε οι φίλοι της Γιουνάιτεντ θα νομίζουν ότι είμαι ο νέος Σερ Άλεξ»

Η Ρούμπεν Αμορίμ κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ενόψει του παιχνιδιού της Σπόρτινγκ με τη Μάντσεστερ Σίτι στο Champions League, δεν έχασε την ευκαιρία να αστειευτεί για το γεγονός πως οι φίλαθλοι της νέας του ομάδας θα έχουν στραμμένο το βλέμμα τους σε αυτόν τον αγώνα.

Ο Πορτογάλος τεχνικός, που από τις 11 Νοέμβρη θα αναλάβει και επίσημα τα χρέη του προπονητή των «κόκκινων διάβολων», όπως είπε χαρακτηριστικά εάν η Σπόρτινγκ κερδίσει την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, τότε οι φίλαθλοι της συμπολίτισσας Γιουνάιτεντ θα τον θεωρήσουν τον… επόμενο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

«Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, οι προσδοκίες για μένα θα μειωθούν. Αν όμως κερδίσουμε τη Μάντσεστερ Σίτι, θα νομίζουν ότι έφτασε ο νέος Σερ Άλεξ Φέργκιουσον».

«If we win tomorrow, people will think that the new Alex Ferguson has arrived!» 🏆

Ruben Amorim isn’t paying attention to the extra eyes from Manchester United fans on Sporting’s match tomorrow against Manchester City 👀 pic.twitter.com/FRN5UonbU4

— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 4, 2024