Ραφίνια: «Έλεγαν ότι πρέπει να με πουλήσει η ομάδα, με τον Τσάβι πάντα έβγαινα αλλαγή στο 60’»

Ο Ραφίνια έχει πραγματοποιήσει μι φανταστική εκκίνηση τη σεζόν με την Μπαρτσελόνα, καθώς μετράει μέχρι στιγμής 10 γκολ και 9 ασίστ σε όλες τις διοργάνωσεις με την φανέλα των «μπλαουγκράνα» και κάνει τους πάντες να αναρωτιούνται πως μέσα σε κάποιους μήνες βελτιώθηκε τόσο πολύ η απόδοση του.

Ο Βραζιλιάνος σε συνέντευξη του στην «El Pais» εξήγησε την αιτία της μεγάλης διαφοράς στην απόδοση και τα νούμερα του σε σχέση με την περσινή σεζόν.

🔵🔴❗️ Raphinha: «When there was Xavi, I already knew that I was going to come off in the 60th minute».

«I tried to do everything in those 60 minutes… but nothing worked out. And other times, when things did work, I was taken off anyway», told El Pais. pic.twitter.com/di50YWLHnp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 3, 2024