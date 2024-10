Κίνα: Το δίκτυο μεταφορών ξεπερνά τα 6 εκατ. χιλιόμετρα

Οι ολοκληρωμένες μεταφορικές δυνατότητες στην Κίνα έχουν βελτιωθεί σημαντικά, με τα σύγχρονα πρότυπα σε ορισμένους τομείς να κατατάσσονται πλέον μεταξύ των καλύτερων στον κόσμο, όπως υποστηρίζει το Υπουργείο Μεταφορών της χώρας με ανακοίνωσή του την Πέμπτη.

Το ολοκληρωμένο δίκτυο μεταφορών της χώρας έχει επεκταθεί σε πάνω από 6 εκατομμύρια χιλιόμετρα, ενισχύοντας τις δυνατότητες εξυπηρέτησης. Πέρυσι, η Κίνα διαχειρίστηκε 61,3 δισεκατομμύρια διαπεριφερειακά ταξίδια. Ο τομέας της ταχείας παράδοσης σημείωσε σημαντική ανάπτυξη, διακινώντας 162,48 δισεκατομμύρια δέματα.

Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν την ισχύ που έχει πλέον η Κίνα στην παγκόσμια αποτελεσματικότητα των μεταφορών, ωφελώντας σημαντικά τους επιβάτες και την αποτελεσματικότητα της παράδοσης φορτίου, δήλωσε ο Wu Chungeng, επικεφαλής σχεδιαστής του Υπουργείου Μεταφορών, σε συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο την Πέμπτη.

Ο Wu επισήμανε ιδιαίτερα τις σημαντικές προόδους που έχουν επιτευχθεί στην τεχνολογική καινοτομία. Μεγάλα έργα όπως ο σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας Beijing-Zhangjiakou και η Shenzhen-Zhongshan Cross-Sea Bridge έχουν κατασκευαστεί και είναι πλέον λειτουργικά.

At 19: 11 pm, G24 and G21 high-speed trains passed by Xuzhou East Station.😃😃😃

It will take them 4 hours, 33 minutes and 4 hours and 13 minutes to complete the journey between Beijing and Shanghai. 1318km. pic.twitter.com/ZcWVvK2rth

— Sharing Travel (@TripInChina) March 27, 2023