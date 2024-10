Τζένιφερ Λόπεζ: Ρωτήστε αυτήν για τα sex tapes! – Ο πρώην σύζυγος της απασφαλίζει για τον Diddy

Εκρηκτικές δηλώσεις από τον πρώην σύζυγο της Τζένιφερ Λόπεζ, Οχάνι Νόα, και τις σχέσεις της με τον Sean Diddy Combs που κατηγορείται για σειρά σεξουαλικών εγκλημάτων κάνουν το γύρο του διαδικτύου.

Ο Οχάνι Νόα ισχυρίστηκε με ανάρτηση του στο Instagram ότι η πρώην σύζυγος του τραγουδίστρια και ηθοποιός Τζένιφερ Λόπεζ ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους των περιώνυμων πάρτι του Diddy και συμμετείχε ενεργά σε αυτά σύμφωνα με το VIBE.

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Sean Diddy Combs ήταν ζευγάρι από το 1999 μέχρι και τις αρχές του 2001.

Ο Οχάνι Νόα, ο πρώτος σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ, έκανε την ανάρτηση για να αποστασιοποιηθεί από οποιαδήποτε σχέση του με τα πάρτι του Combs.

Στο post, ο Νόα ισχυρίστηκε ότι η τραγουδίστρια και ηθοποιός Τζένιφερ Λόπεζ ήταν μια από τις πολλές διασημότητες που συμμετείχαν.

O Nόα ανάρτησε μια εικόνα με λίστα από celebrities που φέρεται να παρευρέθηκαν στα πάρτι του Diddy, ένα από τα οποία ήταν και η Λόπεζ, με την οποία ο Combs έβγαινε στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και στις αρχές της δεκαετίας του ’00.

Η σχέση τους έληξε σύμφωνα με εκπρόσωπο του Combs την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, 14 Φεβρουαρίου 2001.

«ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ», γράφει ο Nόα στη λεζάντα της ανάρτησης. «Σε εκείνους τους ανθρώπους και τα μέσα ενημέρωσης που ρωτούσαν αν πήγα ή συμμετείχα ποτέ σε εκείνο το αναθεματισμένο Freak-Off πάρτι του Diddy η απάντηση μου είναι Οχι και Όχι. Ποτέ. Αλλά η πρώην σύζυγός μου (Τζένιφερ Λόπεζ) a.k.a (JLO) το έκανε… Ρωτήστε την».

Ο δυσαρεστημένος πρώην σύζυγος της Λόπεζ συνέχισε, προτρέποντας το κοινό να τη ρωτήσει σχετικά με τις υποτιθέμενες ηχογραφήσεις και άλλα αμφισβητήσιμα στοιχεία που ισχυρίζονται ότι βρήκαν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες κατά την έρευνά τους για τον Combs.

«Ω και ρωτήστε την για τα SEX TAPES», πρόσθεσε. «Ρωτήστε την για τα 734 dildo και τα BABY OIL» πρόσθεσε.

Ο Νόα εξέφρασε την αηδία και περιφρόνηση του στα πρόσωπα των Λόπεζ και Diddy μετά της αποκαλύψης βιασμών και άλλων καταγγελιών που βγαίνουν το φως τις τελευταίες εβδομάδες εν μέσω της ομοσπονδιακής έρευνας και της σύλληψης του τελευταίου για εκβιασμό και sex trafficking, τον Σεπτέμβριο.

Ο Νόα παντρεύτηκε τη Λόπεζ τον Φεβρουάριο του 1997 και χώρισαν ένα χρόνο μετά.

Jennifer Lopez seen in bed with ex Diddy at one of his ‘parties’ in resurfaced photo… amid his sex trafficking charges https://t.co/lsfX9U4xR4

— Daily Mail Australia (@DailyMailAU) September 22, 2024