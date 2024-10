Ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για το δικαίωμα στην τροφή Μίκαελ Φάκρι μίλησε σε δημοσιογράφους για την έκθεσή του που περιγράφει λεπτομερώς την εκστρατεία λιμοκτονίας του Ισραήλ, η οποία πλήττει 2,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους. Ρωτήθηκε σχετικά με τον ισχυρισμό του Ισραήλ ότι παρέχει αρκετά τρόφιμα, πάνω από 1 εκατομμύριο τόνους τροφίμων στους κατοίκους της Γάζας. Και απάντησε.

«Οι κανόνες του Ισραήλ σχετικά με το τι επιτρέπεται στη Γάζα είναι αδιαφανείς και παράλογοι». Ανέφερε αρχικά «Είναι ένα σύστημα σχεδιασμένο για να προκαλεί σύγχυση, για να κάνει πολύ δύσκολη την είσοδο της βοήθειας. Στη συνέχεια, αν κοιτάξουμε το τελευταίο έτος, όποτε η ανθρωπιστική βοήθεια καταφέρνει να περάσει, οι αυτοκινητοπομπές αυτές συχνά πυροβολούνται και στοχοποιούνται από τις ισραηλινές δυνάμεις, παρόλο που οι αυτοκινητοπομπές αυτές συντονίζονται με την ιδέα».

Συμπλήρωσε πως «Ακόμη και αν αυτές οι αυτοκινητοπομπές περάσουν από αυτό, οι πολίτες που αναζητούν βοήθεια έχουν πυροβοληθεί αρκετές φορές. Θα προσθέσω ακόμη περισσότερο, το Ισραήλ έχει επιβάλει πλήρη πολιορκία κατά της Γάζας, και ιδιαίτερα της βόρειας Γάζας, σε αρκετές στιγμές. Οπότε ακόμα και αν ήταν αλήθεια ότι το Ισραήλ επιτρέπει σήμερα την είσοδο μερικών ακόμα φορτηγών, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν λιμοκτονούν οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα».

Παρακάτω προειδοποίησε για την καταστροφή ελαιόδεντρων στη Δυτική Όχθη.

Israel must stop violent settler attacks on Palestinian farmers that threaten their olive harvest -UN experts warn. Restricting olive harvests, destroying orchards & banning access to water sources is an attempt by Israel to expand its illegal settlements. https://t.co/uzuck4yDZC pic.twitter.com/7aP08OMC2n

«Πριν από ένα χρόνο, στάθηκα μπροστά σας και σας είπα ότι τα τρόφιμα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως όπλο κατά των αμάχων. Ακριβώς πριν από ένα χρόνο, εγώ, μεταξύ άλλων εντολοδόχων, έκρουσα τον κώδωνα του κινδύνου για τον κίνδυνο γενοκτονίας κατά του παλαιστινιακού λαού».

«Δυστυχώς, δεν αναλάβατε επαρκή δράση, και όπως προβλέψαμε οι συνάδελφοί μου και εγώ, ο πόλεμος του #Ισραήλ αποδείχτηκε μια εκστρατεία γενοκτονίας κατά του παλαιστινιακού λαού, ο κόσμος αντιμετωπίζει αυξημένο κίνδυνο πείνας παντού. Ο παλαιστινιακός λαός αντιμετωπίζει γενοκτονία εδώ και ένα χρόνο, χωρίς να υπάρχουν σημάδια ότι το Ισραήλ θα σταματήσει».

«Αυτό που έμαθε ο κόσμος είναι ότι κανένα ποσό γεγονότων και αριθμών, κανένα ποσό φρίκης, καμία ποσότητα θανάτου και πόνου δεν είναι αρκετή για να προκαλέσει μια παγκόσμια αντίδραση στην πείνα και τη γενοκτονία».

«Η πείνα οδηγεί συχνά σε ένοπλες συγκρούσεις και οι ένοπλες συγκρούσεις οδηγούν πάντα στην πείνα». Ωστόσο, αυτός ο φαύλος κύκλος δεν συμβαίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Αναφέροντας την κατοχή, την καταπίεση και την εκμετάλλευση ως «τις βασικές αιτίες της πείνας», υπογράμμισε ότι «οι λιμοί είναι πάντα πολιτικοί, διαρθρωτικοί, μακροχρόνιοι και διεθνείς». Και ενώ οι φυσικές καταστροφές μπορεί να προκαλέσουν λιμούς, τελικά «όλοι οι λιμοί σχεδιάζονται από τους ανθρώπους».

«Τα παιδιά στη Γάζα πεθαίνουν από πείνα και σοβαρό υποσιτισμό», δήλωσε ο παρατηρητής του Κράτους της Παλαιστίνης, τονίζοντας ότι «ο σοβαρός υποσιτισμός δεν είναι ένας ήσυχος ή ανώδυνος θάνατο». Καθώς τα παιδιά πεινάνε, το σώμα τους εξασθενεί, η όρασή τους θολώνει, το ανοσοποιητικό τους σύστημα και τα όργανά τους αποτυγχάνουν και η καρδιά τους σταματά.

«Σε αυτό το στάδιο, τα παιδιά είναι πολύ αδύναμα για να κλάψουν», είπε. Παλαιστίνιοι πατέρες και μητέρες τρέχουν από γωνία σε γωνία κάτω από τις ασταμάτητες ισραηλινές βόμβες και αεροπορικές επιδρομές, αναζητώντας γάλα, τρόφιμα και νερό. Πολλοί από αυτούς δεν κατάφεραν ποτέ να επιστρέψουν ή κατάφεραν όταν ήταν πολύ αργά. Καταδίκασε την πολιτική του Ισραήλ την οποία περιέγραψε ως «πεινάστε ή φύγετε», που αρνείται την είσοδο επαρκούς βοήθειας και σκοτώνει εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις.

UN Special Rapporteur on Right to Food @MichaelFakhri: «One year ago, I stood before you and told you that food is increasingly used as a weapon against civilians. Exactly one year ago, I, amongst other mandate holders, raised the alarm for the risk of genocide against the… pic.twitter.com/vNeaYDlLPw

