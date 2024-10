It’s fresh …και θα κολλήσεις

Η βιομηχανία του θεάματος δεν σταματά να μας εκπλήσσει. Κάθε νέα σεζόν είτε με νέους κύκλους από ήδη αγαπημένες σειρές, είτε με νέες προτάσεις μας καθηλώνει στο home cinema του σπιτιού μας και μας δίνει υλικό για μπόλικη συζήτηση με φίλους και γνωστούς. Αυτή η σεζόν δεν θα ήταν κάτι διαφορετικό, που σημαίνει ότι οι νέες παραγωγές έρχονται αποφασισμένες να μας κερδίσουν με τις ιστορίες τους, την πλοκή τους και φυσικά την κινηματογραφική τους ατμόσφαιρα. Έτσι, ακολουθούν ούτε μία, ούτε δύο αλλά πέντε νέες προτάσεις για αυτόν τον μήνα που δεν θα χάσεις γιατί θα τις βρεις όλες σε έναν προορισμό, που ακούει στο όνομα Vodafone TV.

Πάμε να τις γνωρίσουμε.

The Franchise

Η επερχόμενη κωμική σειρά «The Franchise», με την υπογραφή της HBO, αναμένεται να γοητεύσει όλους εμάς που μας αρέσουν τόσο όλα αυτά που συμβαίνουν μπροστά αλλά και πίσω από τις κάμερες. Η σειρά, με σατυρική διάθεση, μας βάζει στα παρασκήνια μιας μεγάλης ταινίας franchise και όλο το χάος και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι συντελεστές μίας ταινίας: από τον σκηνοθέτη, μέχρι τους παραγωγούς και τους ηθοποιούς που αγωνίζονται να βγάλουν ένα καλό αποτέλεσμα, έχοντας να διαχειριστούν και τα μεγάλα budget των υψηλών απαιτήσεων. Κωμικοτραγικές καταστάσεις με φόντο τις σύγχρονες κινηματογραφικές υπερπαραγωγές.

Στη σκηνοθεσία και στην παραγωγή ο βραβευμένος με Όσκαρ Sam Mendes που δοκιμάζεται για πρώτη φορά σε τηλεοπτική σειρά, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Jon Brown γνωστός για τις σειρές «Succession» και «Veep».

Η νέα σειρά εθισμός της HBO είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στο Vodafone TV.

The Rivals

Παραμένοντας στον κόσμο του θεάματος, το Rivals περιγράφει τον ανταγωνισμό δύο τηλεοπτικών δικτύων, κυρίως μέσα από τις προσωπικές συγκρούσεις των ιδιοκτητών τους. Πρωταγωνιστής της ιστορίας ο γοητευτικός, πλην αδίστακτος, Rupert Campbell-Black κεντρικό πρόσωπο στις ίντριγκες και τα δράματα που διαδραματίζονται, με βασικό του αντίπαλο τον ανταγωνιστή του Tony Baddingham.

Η επερχόμενη τηλεοπτική σειρά του Hulu είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της βρετανίδας συγγραφέως Jilly Cooper που κυκλοφόρησε το 1988 και επικεντρώνεται στη ζωή και τα πάθη μιας κάποιας αριστοκρατίας της αγγλικής επαρχίας.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους οι David Tennant, Danny Dyer, Aidan Turner και πολλοί ακόμα βρετανοί ηθοποιοί. Με άλλα λόγια, θα χορτάσει το μάτι μας επαύλεις και όμορφα τοπία σε ένα κατά τα άλλα σκληρό σκηνικό διαμάχης και ανταγωνισμού…

Αποκλειστικά στο Disney+, από 18/10 και μέσα από το Vodafone TV.

Grotesquerie

Grotesquerie από το grotesque που σημαίνει αποκρουστικό, αλλόκοτο, παραμορφωμένο, ένας συνδυασμός ανθρώπινου και τερατώδες. Η επερχόμενη αυτή τηλεοπτική παραγωγή έχει όλα αυτά τα στοιχεία που θα κολλήσουν τους απανταχού λάτρεις του σκοτεινού και γκόθικ τρόμου. Η ιστορία, με vibes που θυμίζουν Se7en και το πρώτο American Horror Story, είναι γεμάτη από υπερφυσικά φαινόμενα και απόκοσμες φιγούρες, με σκοπό να γαργαλίσει το φαντασιακό των τηλεθεατών καθώς υπόσχεται να μας ταξιδέψει σε ένα σύμπαν γεμάτο μυστήριο, οπτικές παραμορφώσεις και καλλιτεχνικά δοσμένη φρίκη.

Κεντρικές ηρωίδες μία ντετέκτιβ και μια καλόγρια που εξερευνούν μια σειρά από εγκλήματα, που όσο προχωρούν οι έρευνες δείχνουν να τις αφορούν. Ο Ryan Murphy επιστρέφει στον πλανήτη του τρόμου με το GORETESQUERIE στο Disney+, από 23/10 και μέσα από το Vodafone TV.

Hold your breath

“There’s something evil in the air.” Μία ακόμα παραγωγή που θα παίξει με το συνδυασμό αγωνία – τρόμο – ακραίες καταστάσεις. Στην Οκλαχόμα της δεκαετίας του 1930, μια νεαρή γυναίκα στοιχειωμένη από το παρελθόν πιστεύει ότι οι καταστροφικές ανεμοθύελλες κρύβουν τρομακτικά και μυστηριώδη πλάσματα που έρχονται και απειλούν την οικογένειά της. Είναι καταδικασμένοι από αυτήν την απόκοσμη μορφή; Θα καταφέρει να γλιτώσει τα παιδιά της;

Το Hold Your Breath είναι μια αμερικανική ταινία ψυχολογικού τρόμου του 2024 που έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο αυτόν τον Σεπτέμβρη. Στη σκηνοθεσία οι Karrie Crouse και Will Joines και στο σενάριο η Karrie Crouse. Πρωταγωνιστούν οι Sarah Paulson, Amiah Miller, Annaleigh Ashford, Alona Jane Robbins και Ebon Moss-Bachrach.

Το ψυχολογικό αυτό θρίλερ, βασισμένο σε πραγματικές αφηγήσεις, είναι διαθέσιμο στο Disney+ και μέσα από το Vodafone TV.

The Wise Guy (documentary)

Όλοι γνωρίζουμε τη σειρά “The Sopranos” των 21 βραβείων Emmy που έγραψε ιστορία και άλλαξε τον τρόπο που γίνονται οι τηλεοπτικές σειρές με ήρωες παράνομους και περιθωριακούς τύπους, όπως ο Tony Soprano. Η ιστορία του Ιταλοαμερικανού γκάνγκστερ από το Νιου Τζέρσεϊ, ο οποίος προσπαθεί να βρει την απαιτούμενη ισορροπία μεταξύ οικογένειας και επαγγελματικών υποχρεώσεων, φώτισε θέματα όπως ηθική και διαφθορά, ψυχική υγεία και οικογενειακοί δεσμοί.

Το ψυχολογικό αυτό δράμα λειτούργησε ως έμπνευση σε πολλές σύγχρονες σειρές και έκανε γνωστό τον κόσμο του εγκλήματος και της μαφίας σε όλον τον κόσμο. Η αμερικανική μαφία άλλωστε, ιδιαίτερα κατά τον προηγούμενο αιώνα, έχει αφήσει το στίγμα της στις περισσότερες μεγάλες πόλεις όπως η Νέα Υόρκη και το Σικάγο, δημιουργώντας μία αίσθηση μύθου γύρω από τη λειτουργία της.

Δημιουργός της εμβληματικής αυτής σειράς, που θεωρείται μία από τις καλύτερες τηλεοπτικές παραγωγές όλων των εποχών, ο ιταλικής καταγωγής από το Νιου Τζέρσεϊ David Chase. Τυχαίο;

Να θυμίσουμε ότι η σειρά προβλήθηκε για 6 σεζόν από το 1999 έως το 2007, με βασικούς χαρακτήρες πέραν του Tony Soprano, τη γυναίκα του Carmela, τον ψυχολόγο του Melfi και τους συνεργάτες του Paulie και Christopher.

Αν σας έλειψαν οι Σοπράνο, μπορείτε να δείτε και τους 6 κύκλους για μοναδικό binge-watching, που καλό είναι να προηγηθεί του ντοκιμαντέρ WISE GUY: DAVID CHASE AND THE SOPRANOS. Αυτό γιατί; Γιατί εκεί, στη συνέχεια δηλαδή της σειράς, θα απολαύσετε ένα 3ωρο ντοκιμαντέρ που πιάνει την ιστορία της πιο διάσημης οικογένειας της μαφίας για να μετρήσει απώλειες και να ενώσει τα χαμένα κομμάτια με την βοήθεια του δημιουργού της, David Chase. Ένα αφιέρωμα για τους Σοπράνος, πίσω από τις κάμερες!

Tο WISE GUY: DAVID CHASE AND THE SOPRANOS, έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ της Tribeca και είναι διαθέσιμο για τα μάτια σας μόνο αποκλειστικά στο Vodafone TV.

Ό,τι φρέσκο και ενδιαφέρον θα το βρείτε αποκλειστικά στο Vodafone TV. Οι συνδρομητές του βρίσκουν σε ένα μέρος τις μεγαλύτερες παραγωγές και το πρωτότυπό περιεχόμενο των μεγαλύτερων Studio της Disney παγκοσμίως, μέσω του Disney+, όλες τις δημοφιλείς σειρές – ταινίες – ντοκιμαντέρ της ΗΒΟ αλλά και μεγάλες blockbuster ταινίες, χωρίς επιπλέον χρέωση, από την Warner Bros. Μια ακόμη αποκλειστική συνεργασία προστίθεται στο ήδη πλούσιο περιεχόμενου του Vodafone TV και αυτό δεν είναι άλλο από την επιτυχημένη σκανδιναβική πλατφόρμα Viaplay.

Μπορείς να αποκτήσεις το Vodafone TV ως standalone υπηρεσία ή κάνοντας νέα σύνδεση στα προγράμματα Fiber έως 1Gbps απολαμβάνοντας όλο το πλούσιο περιεχόμενο του Vodafone TV και υπερυψηλές ταχύτητες σε προνομιακή τιμή.

Με κάθε νέα σύνδεση αποκτάς το νέο TV3 Android αποκωδικοποιητή με ανανεωμένο εύχρηστο μενού για να βρίσκεις εύκολα και απλά αυτό που θέλεις να παρακολουθήσεις. Από το νέο μενού μπορείς να μεταβείς στα 25+ κανάλια καθώς και σε όλο το On demand περιεχόμενο για να απολαύσεις σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ καθώς και σε δημοφιλείς εφαρμογές όπως YouTube, Netflix κα. Επιπλέον, μπορείς να διαμορφώσεις το δικό σου προσωποποιημένο μενού μέσα από την κατηγορία “My Home” για να προσθέτεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο αλλά και να βλέπεις γρήγορα τις ενοικιάσεις ή και τις εγγραφές σου.

Ο νέος TV3 αποκωδικοποιητής προσφέρει ακόμα περισσότερες δυνατότητες: έχεις πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές του Google Play, πρόσβαση στα ελεύθερα Digea κανάλια συνδέοντας την κεραία της τηλεόρασης, ενσωματωμένο Chromecast & Bluetooth για σύνδεση άλλων συσκευών όπως για παράδειγμα κονσόλες παιχνιδιών, τηλεκοντρόλ με μικρόφωνο για φωνητικές εντολές Google Assistant και όλα αυτά συνδέοντάς το ασύρματα με το WiFi του σπιτιού σου.