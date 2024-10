Λάμπρος Φισφής: «Η σειρά ‘Έχω παιδιά’ έχει αρκετά δικά μου στοιχεία»

Ο Λάμπρος Φισφής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πάμε Δανάη!» και στη δημοσιογράφο Κατερίνα Νινιού για την κωμική σειρά του MEGA «Έχω παιδιά» στην οποία υπογράφει το σενάριο και πρωταγωνιστεί.

«Έγραψα κάτι το οποίο θεώρησα ότι θα μπορούσα να παίξω, κάτι που να έχει αρκετά στοιχεία δικά μου. Το να μεγαλώνεις παιδιά το 2024 έχει δυσκολίες, δεν ζούμε στην καλύτερη κατάσταση, όμως είμαστε καλύτερα από παλιά» σημείωσε ο Λάμπρος Φισφής.

«Με τη σειρά “Έχω παιδιά” θα ταυτιστούν πιο πολύ όσοι έχουν παιδιά, γιατί παρουσιάζουμε τον κόσμο τους. Για όσους σκέφτονται να κάνουν παιδιά, η σειρά έχει ένα θετικό πρόσημο προς το τι σημαίνει να είσαι γονιός. Ποιος είναι αυτός ο κόσμος, που με όλες τις δυσκολίες του, στο τέλος είναι ένας ωραίος κόσμος. Πολλά από όσα μου έχουν πει τα παιδιά μου τα έβαλα και στη σειρά, όπως το να φυτέψουμε σοκολάτες για να βγει μια σοκολατιά. Αυτή την περίοδο η σειρά “Έχω παιδιά” είναι όλη μου η ζωή», αποκάλυψε ο γνωστός κωμικός.

Σχετικά με το stand up comedy, ο Λάμπρος Φισφής δήλωσε: «Κάνω stand up τις Κυριακές στο θέατρο Τζένη Καρέζη. Τα πρώτα χρόνια που έκανα stand up comedy στόχευα σε πολλά γέλια και έπαιρνα ένα. Τα παρατούσα κάθε βράδυ και ξανάρχιζα το επόμενο πρωί. Είμαι σίγουρος πως κάποιος θα έχει παρεξηγηθεί από το stand up μου. Μπορεί κάτι που θα πεις να στεναχωρήσει κάποιον. Αν κάποιος μου πει πως παρεξηγήθηκε από το stand up μου, θα το συζητήσω μαζί του και σε περίπτωση που τον έχω στεναχωρήσει, θα ζητήσω συγγνώμη».

Δείτε το βίντεο:

Έχω παιδιά: Απόψε στις 21:00 στο MEGA

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

#ExwPaidia