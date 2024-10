Πορτρέτο του βρετανού μαθηματικού Άλαν Τούρινγκ το οποίο φιλοτέχνησε η Ai-Da, ένα ανθρωποειδές ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη, θα γίνει το πρώτο που θα βγει στο σφυρί, σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s τον Νοέμβριο.

Το πορτρέτο του Άλαν Τούρινγκ, ο οποίος έθεσε τα θεμέλια της σύγχρονης πληροφορικής, ξεχωρίζει μεταξύ των αντικειμένων που θα δημοπρατηθούν στο διάστημα από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 7 Νοεμβρίου. Ο πίνακας ονομάζεται «A.I. God» και εκτιμάται πως θα πωληθεί έναντι ποσού 100.000-150.000 στερλινών (120.000-180.000 ευρώ).

Αυτό το εξαιρετικά ρεαλιστικό ρομπότ είναι ένα από τα πιο προηγμένα στον κόσμο. Έχει βιονικά χέρια και τα χαρακτηριστικά του προσώπου, σε συνδυασμό με την περούκα, το κάνουν να μοιάζει με γυναίκα.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Portrait by humanoid robot Ai-Da to sell at auction in art world firsthttps://t.co/AEtSGRHQZT pic.twitter.com/bP11KyFF1P

— AFP News Agency (@AFP) October 16, 2024