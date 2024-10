Ζευγάρι ψάχνει συγκάτοικο, αλλά όσοι διάβασαν την αγγελία… δεν πίστευαν στα μάτια τους

Μια… περίεργη αγγελία έχει γίνει viral τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο.

Η αγγελία αφορά ένα ζευγάρι που ψάχνει εδώ και πολύ καιρό για συγκάτοικο, ωστόσο οι κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν οι υποψήφιοι συγκάτοικοι είναι πάρα πολύ αυστηροί, με πολλούς χρήστες του Twitter να υποστηρίζουν ότι μοιάζουν με… ταινία τρόμου.

Η λίστα με τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσει αυστηρά ο μελλοντικός συγκάτοικος του διαμερίσματος – το οποίο κοστίζει 1.200 λίρες (δηλαδή 1.430 ευρώ) συν τους λογαριασμούς – τρόμαξε τους χρήστες του X.

Περιγράφοντάς το ως ένα «όμορφο διαμέρισμα» στη Ζώνη 1 του Λονδίνου, το ζευγάρι έδωσε λεπτομέρειες για τη διαμονή και μερικά… red flags για τους πιθανούς ενοικιαστές, οι οποίοι ενημερώθηκαν εκτός των άλλων ότι θα πρέπει να βρουν εναλλακτικό κατάλυμα για τρεις ή τέσσερις νύχτες το μήνα.

Η αγγελία ανέφερε ότι όσοι ενδιαφέρονται να νοικιάσουν το δωμάτιο θα πρέπει να έχουν «έναν σύντροφο ή μια οικογένεια κοντά που να μπορούν να διανυκτερεύουν μαζί τους περιστασιακά και να μας προσφέρουν το διαμέρισμα για 3-4 ξεχωριστές νύχτες το μήνα για να χαλαρώσουμε μόνοι μας».

Please rent our spare room but don’t actually live here. For the privilege of £1200 plus bills pic.twitter.com/PP5pd1DmZm

— Pistachio (@HarleyShah) October 12, 2024