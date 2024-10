Θυμάστε τις Las Ketchup; – Δείτε πώς είναι σήμερα τα μέλη του συγκροτήματος με… το πιο αστείο όνομα

Είναι αναμφισβήτητα ένα από τα συγκροτήματα με το πιο αστείο όνομα. Κι όμως με τις Las Ketchup, ταυτιστήκαμε κατά τη διάρκεια της εφηβείας μας, όλοι όσοι είμαστε γύρω στα 30.

Μπορεί να μην ξέρουμε άλλο τραγούδι, πέρα από το The Ketchup Song (γνωστό και ως Asereje), ωστόσο αυτό ήταν αρκετό για να κάνει τις τρεις (μετέπειτα τέσσερις) αδερφές από την Ισπανία να μπουν σε εκατομμύρια σπίτια σε ολόκληρο τον κόσμο. Ανάμεσα σε αυτά και πολλά ελληνικά σπίτια!

Να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργιοι

Πρόκειται για το είναι το πιο γνωστό κομμάτι τους και τη χρονιά 2002 έκανε πάταγο όπου και αν ακουγόταν. Φυσικά συνέχισε να ακούγεται για πολλά χρόνια, ενώ εκείνα τα χρόνια (αλλά ακόμα και σήμερα) δεν υπήρχε πάρτι για πάρτι στο οποίο δεν έπαιζε το τραγούδι και άπαντες δεν επιχειρούσαμε να κάνουμε την χορογραφία με τους φίλους και τις φίλες μας.

Το single τους αυτό πούλησε πάνω από πούλησε πάνω από 8 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και είναι απολύτως λογικό, αφού αποτέλεσε χωρίς καμία υπερβολή το hit της εποχής! Σε μια εποχή χωρίς social media και πλατφόρμες μουσικής, όπως το spotify.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχουν κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ, ενώ στα χρόνια που τραγουδούν έχουν κερδίσει και 8 βραβεία ανάμεσα σε αυτά το 2004 στα Billboard Latin Music Awards το Best Pop Album from the New Generation (για το Hijas del Tomate) και το Most Played Tropical-Salsa Song by a Duo or Group (για το Asereje).

Ποιες είναι οι Las Ketchup

Οι Las Ketchup αποτελούνταν από τις αδερφές Munoz, για τις οποίες είχαμε πλέον μάθει… και την παραμικρή λεπτομέρεια.

Αποτελείται από τις Lucía, Lola, Pilar και Rocío Muñoz. Και οι τέσσερις γυναίκες είναι κόρες του φλαμένκο μουσικού Χουάν Μανουέλ Μούνιοθ Εσπόσιτο, γνωστότερος από το καλλιτεχνικό του όνομα, El Tomate.

Οι Las Ketchup ανακαλύφθηκαν αρχικά από τον παραγωγό δίσκων φλαμένκο, τον Μανουέλ ‘Queco’ Ρούιθ, ο οποίος τις έκανε μέλη στην νέα τότε και ανεξάρτητη δισκογραφική του εταιρεία, την Shaketown Music, την οποία διοικούσε μαζί με τον Μανουέλ Ιγιάν.

Στα μέσα του 2002 έκαναν το μεγάλο «μπαμ» με το φλαμένκο Europop τραγούδι Aserejé (κυκλοφόρησε ως “The Ketchup Song” στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες), το οποίο έφτασε στην κορυφή των charts σε πολλές χώρες, όπως την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Κολομβία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Ιαπωνία, την Αλβανία, τη Γαλλία, τη Φινλανδία, την Τουρκία, τη Συρία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τις Φιλιππίνες, την Ελβετία, τη Γερμανία, τη Ρουμανία και την Αυστραλία.

Ωστόσο, απέτυχε να φτάσει το top 40 στο US Billboard Hot 100. Ο τίτλος και μέρος των στίχων ήταν στα ισπανικά. Η επιτυχία είχε επίσης έναν συνοδευτικό χορό. Το δεύτερο single ήταν το Kusha Las Payas, το οποίο δεν είχε την ίδια επιτυχία.

Η ομάδα κυκλοφόρησε ξανά το The Ketchup Song αργότερα τον ίδιο χρόνο, με ένα νέο βίντεο, ως χριστουγεννιάτικο τραγούδι.

Κι αφού ούτε αυτό δεν είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, το συγκρότημα αποσύρθηκε από τη δημοσιότητα προκειμένου να ετοιμάσουν το νέο τους άλμπουμ, ενώ κατά την ίδια περίοδο, η Πιλάρ έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Το 2006, μπήκε και η Ροθίο, η τέταρτη αδελφή, και επέστρεψαν ως ομάδα τεσσάρων κοριτσιών για να εκπροσωπήσουν την Ισπανία στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2006 στην Ελλάδα.

Τα κορίτσια είπαν ότι η Ροθίο ήταν πάντα μέλος των Las Ketchup, απλώς δεν είχε εμφανιστεί σε διαφημιστικά υλικά ή σε παραστάσεις επειδή ήταν έγκυος.

Κυκλοφόρησαν το δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο Un Blodymary. Το πρώτο τους single από το άλμπουμ είχε επίσης τον τίτλο “Un Blodymary” για την ισπανική συμμετοχή στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2006. Το τραγούδι τερμάτισε 21ο με μόνο 18 πόντους.

Αφού ούτε κι αυτό είχε επιτυχία, το συγκρότημα εξαφανίστηκε και πάλι για να εμφανιστεί το 2016, ενώ από το 2018 και μετά δηλώνουν πάλι ενεργές και πραγματοποιούν εμφανίσεις σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Έχεις αναρωτηθεί όμως μήπως, πώς είναι σήμερα οι Las Ketchup; Δείτε παρακάτω την εμφάνισή τους σε ιταλικό σόου το 2023…