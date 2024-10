Το Netflix της Ισπανίας παρουσίασε το επόμενο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ του, It’s All Over: Το φιλί που άλλαξε το ισπανικό ποδόσφαιρο (SeAcabó: Diario de las campeonas), το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα παγκοσμίως την 1η Νοεμβρίου.

Στην ταινία, πρόσωπα-κλειδιά από την απίστευτη πορεία της Εθνικής Ισπανίας συγκεντρώνονται για πρώτη φορά για να αναφερθούν στα ταραχώδη χρόνια που προηγήθηκαν του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2023, την απίστευτη επιτυχία που είχαν σε ένα τουρνουά όπου ήταν σταθερά η καλύτερη ομάδα, και τις συνέπειες που υπήρξαν εξαιτίας των παραβιαστικών ενεργειών ενός άνδρα.

«Είναι ένα χρονικό της ανθεκτικότητας, του πάθους και του θριάμβου απέναντι στις αντιξοότητες, σηματοδοτώντας ένα ορόσημο στον αγώνα για ισότητα στον αθλητισμό και την κοινωνία»

Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζονται οι Jenni Hermoso, Alexia Putellas, Irene Paredes, η νικήτρια του Balon dÓr 2023 Aitana Bonmatí, Olga Carmona, Teresa Abelleira, Ivana Andrés, Laia Codina, Sandra Paños και Lola Gallardo.

«Se acabó» και στο Netflix

Αφού η Ισπανία νίκησε την Αγγλία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο πρώην πρόεδρος της Βασιλικής Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Luis Rubiales, μοίρασε στις νικήτριες τα μετάλλια τους. Ήταν υπερβολικά διαχυτικός με αρκετές και προκάλεσε οργή όταν φίλησε την Jennifer Hermoso στα χείλη.

Κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης στο Instagram μετά το παιχνίδι, η Hermoso δήλωσε ότι το φιλί ήταν απρόσμενο και δεν το επιθυμούσε. Οι ενέργειες του Rubiales κυριάρχησαν γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στην Ισπανία και σε όλο τον κόσμο, οδηγώντας τελικά στην απόλυσή του, αλλά όχι πριν ο ίδιος και η οικογένειά του ξεκινήσουν μια άγρια μελοδραματική περιοδεία στα μέσα ενημέρωσης, κατά την οποία αρνήθηκε να παραιτηθεί ή να αναλάβει ευθύνες για τις πράξεις του και η μητέρα του απείλησε με απεργία πείνας μέσα από την τοπική εκκλησία της.

Τις εβδομάδες και τους μήνες που ακολούθησαν τον τελικό, μια εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – #SeAcabó- έγινε viral στην Ισπανία, πυροδοτούμενη από τον σάλο για το ανεπιθύμητο φιλί.

Η φράση «Se acabó», η οποία μεταφράζεται ως «Τελείωσε», λανσαρίστηκε από την Alexia Putellas, μία από τις σπουδαιότερες παίκτριες που έχει δει ποτέ το παιχνίδι, όταν η ίδια και άλλες παίκτριες ανακοίνωσαν ότι δεν θα επέστρεφαν στην εθνική ομάδα αν δεν υπήρχε αλλαγή στην ηγεσία. Το κίνημα πήρε γρήγορα διαστάσεις και το hashtag χρησιμοποιήθηκε από αθλητές σε όλο τον κόσμο, τον ΟΗΕ, την ισπανική κυβέρνηση και μάλιστα ράφτηκε στις φανέλες της ανδρικής ομάδας της Σεβίλλης. Το #SeAcabó χρησιμοποιήθηκε επίσης από ανθρώπους που δεν ήταν αθλητές και ήθελαν να μιλήσουν δημόσια για την κακοποίηση και τον εκφοβισμό που αντιμετώπισαν στη ζωή τους.

«Aμφισβήτησε και άλλαξε τις κοινωνικές αντιλήψεις»

Η σκηνοθέτις της ταινίας, Joanna Pardos, δήλωσε σε ένα σχετικό δελτίο: «Οι παίκτες αφηγούνται τις εμπειρίες που έζησαν τον τελευταίο χρόνο από μια σκοπιά από την οποία δεν έχουν μιλήσει ποτέ στο παρελθόν. Για πολλούς από αυτούς είναι η πρώτη φορά που το συζητούν. Είναι προνόμιο να έχουμε τέτοιες προσωπικές μαρτυρίες για ένα ορόσημο που σηματοδότησε ένα πριν και ένα μετά στην αθλητική και κοινωνική ιστορία της χώρας μας».

Η παραγωγή του «It’s All Over» γίνεται από την You First Originals, μια παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης ταλέντων, αθλητισμού και ψυχαγωγίας, η οποία έχει παράγει αρκετούς πρωτότυπους τίτλους τα τελευταία δύο χρόνια, όπως το «Ona Carbonell. Empezar de nuevo» για το Rakuten TV, “11 Shots” για το HBO Max και «Alexia: Labor Omnia Vincit» για το Amazon Prime Video, με το τελευταίο να αποσπά υποψηφιότητα για Emmy.

Οι εκτελεστικοί συμπαραγωγοί Javier Martínez και Luis Miguel Calvo δήλωσαν: «Αυτή είναι η ιστορία του πώς μια ομάδα εξαιρετικών γυναικών όχι μόνο μεταμόρφωσε το άθλημα που αγαπά, αλλά και αμφισβήτησε και άλλαξε τις κοινωνικές αντιλήψεις και δομές, εμπνέοντας τις μελλοντικές γενιές να αγωνιστούν για ισότητα και αναγνώριση. Είναι ένα χρονικό της ανθεκτικότητας, του πάθους και του θριάμβου απέναντι στις αντιξοότητες, σηματοδοτώντας ένα ορόσημο στον αγώνα για ισότητα στον αθλητισμό και την κοινωνία».

*Με πληροφορίες από: Variety