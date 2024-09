«Βόμβα» από τους Νικς: Παίρνουν με ανταλλαγή τον Κάρλ-Άντονι Τάουνς και πάνε για πρωτάθλημα!

Οι Νικς έκαναν το απόλυτο all-in για τον τίτλο, αφού απέκτησαν με ανταλλαγή τον Καρλ-Άντονι Τάουνς από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, ταράζοντας τα νερά του NBA, περίπου έναν μήνα πριν από την έναρξη της σεζόν.

Οι Νεϋορκέζοι έδωσαν καλά αντάλλαγμα στους περσινούς φιναλίστ της Δύσης, καθώς τους παραχώρησαν τον Τζούλιους Ραντλ, τον Ντόντε ΝτιΒιντσένζο και ένα pick πρώτου γύρου. Παρόλα αυτά, πρόκειται για… αναγκαία θυσία, καθώς αποκτούν έναν από τους καλύτερους ψηλούς στη λίγκα!

Υπενθυμίζουμε ότι στην αρχή της offseason οι Νικς έκαναν κι άλλη μία σπουδαία κίνηση, καθώς έφεραν στην άλλη πλευρά της Νέας Υόρκης τον Μάικαλ Μπρίτζις από τους Μπρούκλιν Νετς.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 28χρονος ψηλός ήταν το νούμερο 1 του Draft το 2015. Πρόκειται για έναν πολύ μοντέρνο ψηλό, ο οποίος αποτελεί τρομερή απειλή τόσο κοντά όσο και μακριά από το καλάθι. Την περασμένη σεζόν μέτρησε 21,8 πόντους και 8,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, με 42% στα τρίποντα.

Knicks have acquired Karl-Anthony Towns from Minnesota for Julius Randle, Donte DiVincenzo and a first-round pick via Detroit, sources tell me and @JonKrawczynski. pic.twitter.com/FafQlY48Y1

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 28, 2024