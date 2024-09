3 ταξιδιωτικές συμβουλές που δεν πρέπει να πάρετε στα σοβαρά

Βάλτε το διαβατήριό σας σε ασφαλές μέρος. Φορέστε άνετα παπούτσια για ταξίδια που περιλαμβάνουν πολύ περπάτημα. Ελέγξτε τον καιρό στον προορισμό σας πριν ετοιμάσετε τις βαλίτσες σας.

«Έχω βρεθεί σε τυφώνα σε πλοίο, η εταιρεία κρουαζιέρας μου χρεοκόπησε επτά ημέρες μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ιατρικά επείγοντα περιστατικά, ατυχήματα σε καταδύσεις. Πίστεψέ με. Ταξιδιωτική ασφάλεια!»

Όσον αφορά τα ταξίδια, πολλές από τις συμβουλές που λαμβάνετε μπορούν να σας φανούν χρήσιμες. Υπάρχουν όμως και πληροφορίες που μοιράζονται οι άνθρωποι, οι οποίες μπορεί εν αγνοία τους να κάνουν το ταξίδι σας λιγότερο διασκεδαστικό.

Ας δούμε μερικές από αυτές.

«Πήγαινε εκεί. Είναι τάση στο TikTok και το Instagram»

«Αυτό που μπορεί να είναι πανέμορφο στο ‘gram μπορεί συχνά να είναι εντελώς απογοητευτικό και αποτυχία [από κοντά]», δήλωσε στην ιστοσελίδα Huffpost η Alice Teramoto, από το ταξιδιωτικό γραφείο Goway.

Αν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να αναδείξουν καταπληκτικά εστιατόρια, καφέ, μουσεία, δεν σας δείχνουν πάντα την πλήρη εμπειρία.

«Πρέπει να εξετάσετε τη μεγάλη εικόνα: Αξίζει το ταξίδι; Υπάρχει κάτι περισσότερο από μια απλή φωτογράφιση; Αξίζει να το επισκεφθείτε μόνο μια συγκεκριμένη ώρα; Θα κατακλυστεί από τουρίστες που ανταγωνίζονται για μια φωτογραφία;» δήλωσε η Teramoto.

«Όσο πιο γρήγορα κάνετε κράτηση, τόσο φθηνότερα θα είναι»

Αν και η έγκαιρη κράτηση μπορεί σίγουρα να σας εξοικονομήσει χρήματα, μερικές φορές μπορείτε να επωφεληθείτε από τις προσφορές της τελευταίας στιγμής και τις εκπτώσεις.

«Είμαι digital nomad για πάνω από επτά χρόνια και έχω διαπιστώσει από πρώτο χέρι ότι η ευελιξία με τα ταξιδιωτικά σας σχέδια μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες προσφορές πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού σας», δήλωσε η Rosie Bell, ταξιδιωτική δημοσιογράφος.

«Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα αεροπορικά εισιτήρια», πρόσθεσε. Για παράδειγμα, μόλις δύο ημέρες πριν από το πρόσφατο ταξίδι της στη Βαρκελώνη από το Λονδίνο, η Bell πέτυχε μια απίστευτη προσφορά που ήταν 50% χαμηλότερη από αυτή που βρήκε σε ταξιδιωτικούς ιστότοπους εκ των προτέρων.

«Η ταξιδιωτική ασφάλιση δεν αξίζει»

«Μια συμβουλή που πρέπει να αγνοήσετε είναι ότι δεν χρειάζεστε ταξιδιωτική ασφάλεια. Χρειάζεστε όταν κάτι πάει στραβά», δήλωσε η Lisa Niver, travel expert και συγγραφέας του βιβλίου »Brave-ish: One Break-up, Six Continents and Feeling Fearless After Fifty».

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να αποκτήσετε ταξιδιωτική προστασία, είτε αυτό είναι να κάνετε κλικ σε ένα κουτάκι κατά τον έλεγχο σε έναν ταξιδιωτικό ιστότοπο ή στην εφαρμογή της αεροπορικής σας εταιρείας είτε να αγοράσετε απευθείας από μια ταξιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία.

*Με πληροφορίες από: Huffpost