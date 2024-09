Τζένιφερ Άνιστον: «Ήταν το καλύτερο πρόγραμμα που υπήρξε ποτέ στον πλανήτη»

Πέρασαν 30 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου επεισοδίου της σειράς τα «Φιλαράκια» με τους περισσότερους από εμάς να σκεφτόμαστε ότι δεν υπάρχει άλλη σειρά που θα μπορούσε να πάρει τη θέση αυτής στην καρδιά μας. Κάπως έτσι μάλλον το βλέπει και η Τζένιφερ Άνιστον –και ποιος να την κατηγορήσει άλλωστε. Το συμπέρασμα προκύπτει από το γεγονός πως η ηθοποιός αποκάλυψε τον λόγο που δεν θα κάνει άλλη κωμική σειρά μετά τα «Φιλαράκια».

Η επιτυχημένη σειρά διήρκεσε από το 1994 έως το 2004 και έκανε παγκόσμιους αστέρες τους έξι πρωταγωνιστές της: Τζένιφερ Άνιστον, Ντέιβιντ Σουίμερ, Κόρτνεϊ Κοξ, Ματ ΛεΜπλανκ, Λίζα Κούντροου και Μάθιου Πέρι.

Jennifer Aniston Shares Why She'll Never Make Another Sitcom After 'Friends' https://t.co/Hxa0hoFDMA

— Deadline (@DEADLINE) September 22, 2024