Έξαλλος ο Ρομέρο: Ανέβηκε στη κερκίδα και τα… είπε με τους οπαδούς μετά την ήττα της Μπόκα από τη Ρίβερ (vids)

Η Μπόκα Τζούνιορς γνώρισε την ήττα με 1-0 στο «Μπομπονέρα» από την Ρίβερ Πλέιτ στο «Super Classico» της Λατινικής Αμερικής, με τους φίλους των «Γενοβέζων» να μην παίρνουν πολύ… ψύχραιμα το αποτέλεσμα αυτό.

Οι οπαδοί των γηπεδούχων μετά τη λήξη της αναμέτρησης τα… έσουραν στους παίκτες του Ντιέγκο Μαρτίνες για την εικόνα τους, όμως ο αρχηγός της Μπόκα, Σέρχιο Ρομέρο, έδωσε τη δική του «απάντηση».

Ο Αργεντίνος τερματοφύλακας τη στιγμή που κατέβαινε την καταπακτή για να πάει στα αποδυτήρια, γύρισε και πήγε στον οπαδό που του τα… έχωνε. Οι πιο ψύχραιμοι προσπαθούσαν να ηρεμήσουν τον συμπαίκτη τους ενώ αργότερα εξαγριώθηκε μεγαλύτερο μέρος της εξέδρας με τη συμπεριφορά του Ρομέρο.

Γενικότερα, στις τάξεις της Μπόκα υπάρχει αναβρασμός για τον τερματοφύλακα της ομάδας, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που ζητούν να φύγει.

🚨Finale convulso. Un invasato Chiqui #Romero litiga pesantemente con tifoso #Boca in platea

Termina come peggio non potrebbe il #Superclasico per il Xeneizepic.twitter.com/LsrvwY5sOW

— Calcio Argentino  (@CalcioArg) September 21, 2024