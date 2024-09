Μοναδική κινηματογραφική εμπειρία -Σάμιουελ Φούλερ και Ρας Μάγιερ στις Νύχτες Πρεμιέρας

Την Πέμπτη, 3 και το Σάββατο 5 Οκτωβρίου, παρουσιάζουν, στο πλαίσιο της έκθεσης Cindy Sherman at Cycladic: Πρώιμα έργα, δύο ιστορικές και ριζοσπαστικές ταινίες, το τολμηρά φεμινιστικό νουάρ The Naked Kiss, του Σάμιουελ Φούλερ και το εξωφρενικά ανατρεπτικό Beyond The Valley of the Dolls, του Ρας Μάγιερ.

Τις δύο κινηματογραφικές ταινίες επέλεξε η ίδια η Cindy Sherman ως πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία μιας σειράς φωτογραφικών της έργων, μεγάλο μέρος των οποίων παρουσιάζονται στην έκθεσή της στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να δουν την ίδια μέρα μία ή και τις δύο ταινίες και παράλληλα να περιηγηθούν στην έκθεση και να κατανοήσουν τις επιρροές που κρύβονται πίσω από τις εμβληματικές φωτογραφίες που καθιέρωσαν την κορυφαία Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα ως πρωτοπόρο του μέσου στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Τις ταινίες θα προλογίζουν εκλεκτά και επιφανή μέλη της κινηματογραφικής κοινότητας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2024

20:00-21:30

THE NAKED KISS (1964, 90’)

Σκηνοθεσία και σενάριο: Σάμιουελ Φούλερ

Πρωταγωνιστούν: Κόνστανς Τάουερς, Αντονι Αιλι, Μάικλ Ντάντε, Βιρτζίνα Γκρέι

Μια πόρνη θέλει να αλλάξει δρόμο, όμως η μικρή αμερικανική πόλη, οι Αρχές (και οι άνδρες της) δεν την αφήνουν. Θα απαντήσει. Ο Σάμιουελ Φούλερ δεν ήταν ποτέ «καλό παιδί», όμως όταν βγήκε στην ανεξάρτητη σκηνή εξερράγη πραγματικά στις διαστάσεις του. Και τα σκάγια πρέπει να πήραν τους πάντες, καθώς η ταινία, έστω και από το «ανυπόληπτο» πεδίο του b κυκλώματος, ακτινοβολεί μπροστά από τον καιρό της λέγοντας τα πράγματα ως έχουν. Η πορνεία, η κακοποίηση, η έκτρωση δεν ήταν κουβέντες ούτε για την εποχή του Κένεντι, όπως δεν ήταν και στο σινεμά η πλήρης ανατροπή του γυναικείου προτύπου με μια ενδυνάμωση σχεδόν πρωτοφανή. Αλήτικο, «κακοραμμένο», camp, επιθετικό περίπου σε κάθε σκηνή, εδώ συντίθεται το σινεμά που τα στούντιο θα καταλάβαιναν χρόνια μετά. Και ο Ντέιβιντ Λιντς κρατούσε τις σημειώσεις του.

Την ταινία θα προλογίσει ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, Κριτικός Κινηματογράφου.

22:00-24:00

BEYOND THE VALLEY OF THE DOLLS | 1970, 110’

Σκηνοθεσία: Ρας Μάγιερ

Πρωταγωνιστούν: Ντόλι Ριντ, Σίνθια Μάιερς, Τζον Λάζαρ, Φίλις Ντέιβις

Ένας ανεξάρτητος exploitation σκηνοθέτης και ένας παντελώς άπειρος σεναριογράφος (ο οποίος έμελλε να γίνει ένας από τους διασημότερους Αμερικανούς κριτικούς που υπήρξαν ποτέ) προσεγγίστηκαν το 1970 από μεγάλο στούντιο προκειμένου να υπογράψουν μια σάτιρα των χολιγουντιανών δραμάτων, η οποία θα αποτελούσε άτυπη συνέχεια στην επιτυχημένη εισπρακτικά ταινία Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΥΚΛΕΣ. Το αποτέλεσμα στάθηκε μια από τις πιο εξωφρενικές και cult δημιουργίες όλων των εποχών. Συνδυασμός ηθικοπλαστικού μελοδράματος, μιούζικαλ, βίαιης σαπουνόπερας και λυσσαλέας παρωδίας, η ταινία σκιαγραφεί την είσοδο ενός κοριτσίστικου συγκροτήματος σε έναν επικίνδυνο κόσμο θεάματος, διαφθοράς και παρακμής. Ο Ρος Μάγιερ βομβαρδίζει την sex, drugs & rock’ n ‘roll οδύσσειά του με φανταχτερά χρώματα και ιλιγγιώδες μοντάζ, τροφοδοτώντας την πλοκή με τη μία εξωφρενική εξέλιξη μετά την άλλη και κορυφώνοντας τα πάντα σε ένα αξέχαστο ψυχεδελικό όργιο με πρωταγωνιστές σέξι θηλυκά, παρανοϊκούς crossdressers, δολοπλόκους πορνοστάρ, σαλταρισμένους χίπις και νεοναζί!

Την ταινία θα προλογίσει ο Άκης Καπράνος, Κριτικός Κινηματογράφου και Ιδρυτής του Midnight Express.

H έκθεση Cindy Sherman at Cycladic: Πρώιμα έργα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 22:00.

Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2024

19:00-20:30

THE NAKED KISS | 1964, 90’

Την ταινία θα προλογίσει η Ζακλίν Λέντζου, Σκηνοθέτις

21:00-23:00

BEYOND THE VALLEY OF THE DOLLS

Την ταινία θα προλογίσει ο Αλέξανδρος Βούλγαρης (The Boy), Σκηνοθέτης και Συνθέτης

H έκθεση Cindy Sherman at Cycladic: Πρώιμα έργα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 21:00.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Περισσότερα από εκατό έργα της εμβληματικής Αμερικανίδας καλλιτέχνιδας Cindy Sherman παρουσιάζονται στην έκθεση με τίτλο Cindy Sherman at Cycladic: Πρώιμα έργα που διοργανώνει το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στο Μέγαρο Σταθάτου μέχρι τις 4 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για την πρώτη μουσειακή έκθεση με φωτογραφικά έργα της Cindy Sherman στην Ελλάδα, στην οποία παρουσιάζονται έργα-ορόσημα από την πρώιμη σειρά φωτογραφιών Untitled Film Stills (1977-1980), καθώς και από τις σειρές Rear Screen Projections (1980), Centerfolds (1981) και Color Studies (1981-1982).

