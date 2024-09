Οι ειδικοί προειδοποιούν: Να τι συμβαίνει στα δόντια μας όταν χρησιμοποιούμε οδοντογλυφίδα

Πολύ έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες στα social media, ένα βίντεο που δείχνει τι πραγματικό συμβαίνει όταν καθαρίζουμε τα δόντια μας οδοντογλυφίδα.

Στο βίντεο, μεταξύ άλλων, παρουσιάζεται πως αυτή η φαινομενικά ακίνδυνη συνήθεια μπορεί να κάνει περισσότερο κακό παρά καλό.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που δημοσίευσε ο YouTuber Zack D Films, απεικονίζει τους πιθανούς κινδύνους από τη χρήση οδοντογλυφίδων, προκαλώντας τους θεατές να αναθεωρήσουν την προσέγγισή τους στην οδοντική υγιεινή.

Ενώ οι οδοντογλυφίδες μπορεί να αποτελούν βασικό στοιχείο σε πολλά εστιατόρια, που συχνά βρίσκονται δίπλα στον λογαριασμό στο τέλος του γεύματος, οι ειδικοί προειδοποιούν τώρα ότι μπορεί να μην είναι τόσο αξιόπιστες όσο φαίνονται.

Why You Shouldn’t Use Toothpicks 😬 pic.twitter.com/S42s1TXNjG

— Zack D. Films (@zackdfilms1) September 9, 2024