Παρέμβαση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου έκανε το Ισραήλ. Ο υπουργός Ενέργειας Έλι Κοέν εξέφρασε τη στήριξη του Ισραήλ στο έργο της διασύνδεσης, στον Κύπριο ομόλογό του, Γιώργο Παπαναστασίου.

Συγκεκριμένα, σε τηλεφωνική τους συνομιλία, ο Κοέν υπογράμμισε την αξία που έχει για τη χώρα του ο «Great Sea Interconnector», ένα «πρωτοπιοριακό έργο» που θα «ενισχύσει την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια».

I spoke with the Minister of Energy, Trade, and Industry of Cyprus, Mr. George Papanastasiou.

We underscored the strong relationship and ongoing cooperation between Israel and Cyprus, and I emphasized the great importance of the «Great Sea Interconnector» project to Israel. The… pic.twitter.com/ZHtOVV3k56

