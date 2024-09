«Δεν έμοιαζε με κανέναν που είχα γνωρίσει ποτέ πριν»: Ο περίπλοκος έρωτας του Freddie Mercury και της Mary Austin

Σε μια καριέρα γεμάτη επιτυχία, μυστικότητα και τραγωδία, ένα από τα πιο συναρπαστικά στοιχεία της ιστορίας του frontman των Queen, Freddie Mercury, ήταν η σχέση του με την «αδερφή ψυχή» του, Mary Austin, μία από τις πιο στενές και έμπιστες φίλες του.

Το ζευγάρι αρχικά είχε ερωτική σχέση και μάλιστα αρραβωνιάστηκε για λίγο πριν ο Mercury εκμυστηρευτεί στην Austin τη σεξουαλικότητά του.

Όταν πέθανε το 1991 από βρογχική πνευμονία που σχετιζόταν με το AIDS, ο τραγουδιστής άφησε το σπίτι του στο Λονδίνο και το περιεχόμενό του στην Austin, το οποίο παρέμεινε ανέγγιχτο ως βωμός του σούπερ σταρ εδώ και 30 χρόνια.

To 2023 όμως η Austin ανακοίνωσε ότι θα βγάλει σε δημοπρασία μια οικεία συλλογή 1.500 αντικειμένων που ανήκαν στον εκλιπόντα σταρ των Queen, μεταξύ των οποίων θα βρίσκονταν και μερικοί από τους χειρόγραφους στίχους του καθώς και κάποια εκθαμβωτικά σκηνικά κοστούμια.

View this post on Instagram A post shared by Freddie Mercury (@freddiemercuryclub)

«Η συλλογή σε οδηγεί βαθύτερα μέσα στο άτομο και τον άνθρωπο που γνώρισα», δήλωσε η Austin, μιλώντας στο BBC.

«Πιθανότατα θα γεράσουμε μαζί»

Η Austin, που δεν είναι από αυτούς που απολαμβάνουν τα φώτα της δημοσιότητας, ζει μια ήσυχη ζωή και σπάνια έχει μιλήσει δημόσια μετά τον θάνατο του Mercury. Αλλά το ζευγάρι ήταν αχώριστο, ακόμα και μετά το τέλος της ρομαντικής τους σχέσης.

«Μου λείπει η διασκέδαση, το χιούμορ, η ζεστασιά του, η ενέργειά του», θα πει η Mary κάποια χρόνια αργότερα.

Ο Freddie Mercury, ο οποίος λέγεται ότι εμπνεύστηκε από τη σχέση του με την Austen για να γράψει την επιτυχία των Queen, Love of My Life, είπε ότι θα την αγαπούσε «…μέχρι να τραβήξω την τελευταία μου πνοή. Πιθανότατα θα γεράσουμε μαζί».

Η εξαιρετική αυτή σχέση γοητεύει και ιντριγκάρει χρόνια τους θαυμαστές του Freddie και παρουσιάστηκε στη μεγάλη οθόνη μέσα από την ταινία Bohemian Rhapsody, του 2018.

«Δεν έμοιαζε με κανέναν που είχα γνωρίσει ποτέ πριν»

Ο νεαρός Freddie Mercury συνάντησε για πρώτη φορά την Austin το 1969, όταν ήταν 24 ετών, ένα χρόνο πριν σχηματίσει τους Queen.

Κόρη ενός ταπετσαδόρου και μιας καμαριέρας, οι οποίες ήταν και οι δύο κουφές, η 19χρονη Austin προερχόταν από μια οικογένεια της εργατικής τάξης, στο Fulham του δυτικού Λονδίνου.

Τη χρονιά που γνωρίστηκε το ζευγάρι, η Austin κατάφερε να βρει δουλειά στη διάσημη μπουτίκ μόδας Biba στο Kensington και εκεί γνώρισε τον Mercury, ο οποίος μόλις είχε τελειώσει τις σπουδές του στο Ealing Art College και εργαζόταν σε έναν πάγκο με ρούχα.

Παρόλο που η Austin ήταν αρχικά διστακτική απέναντι στον μερικές φορές σαρωτικό και εκφοβιστικό Mercury, η αγάπη γρήγορα άνθισε μεταξύ τους και σύντομα το νεαρό ζευγάρι άρχισε να ζει σε ένα στενόχωρο διαμέρισμα με 10 λίρες την εβδομάδα κοντά στην αγορά του Kensington, ενώ ο Mercury δούλευε πάνω στη μουσική του καριέρα.

«Δεν έμοιαζε με κανέναν που είχα γνωρίσει ποτέ πριν», δήλωσε η Austin στο OK! Magazine το 2000. «Είχε μεγάλη αυτοπεποίθηση και εγώ δεν είχα ποτέ αυτοπεποίθηση. Μεγαλώσαμε μαζί. Μου άρεσε… και συνεχίσαμε από εκεί και πέρα».

View this post on Instagram A post shared by FreddieMercury_story (@freddiemercury_story)

«Όταν εκείνος δεν έβγαζε δεκάρα, η Mary δούλευε»

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Austin ήταν αυτή που «έφερνε το μπέικον», ήταν η βιοπαλαίστρια του ζευγαριού, καθώς η μουσική καριέρα του Mercury δυσκολευόταν να απογειωθεί.

«H Mary ήταν απίστευτα σημαντική», δήλωσε ο Peter Freestone, ο επί 13 χρόνια PA του Mercury, σε ένα ντοκιμαντέρ του Channel 5 για τον τραγουδιστή.

«Μην ξεχνάτε ότι τον φρόντιζε τα πρώτα χρόνια, όταν εκείνος δεν έβγαζε δεκάρα και η Μαίρη δούλευε. Έτσι πλήρωνε το ενοίκιο, πλήρωνε για τα πάντα όταν ζούσαν μαζί από το 1969».

«Ήταν ένα πολύ ωραίο ζευγάρι», δήλωσε στο Channel 5 η Yasmine Pettigrew, φίλη του ζευγαριού. «Την πρόσεχε επίσης. Πάντα ήθελε να ξέρει ότι η Mary ήταν καλά».

«Εκείνη ήταν δίπλα του και εκείνος ήταν δίπλα της. Έπαιζες τη ζωή σου κορώνα-γράμματα αν προσπαθούσες να μπεις ανάμεσά τους, αυτό είναι σίγουρο. Όλοι το ήξεραν αυτό. Είχαν έναν δεσμό που έχουν οι άνθρωποι που είναι μαζί για πάντα».

«Νομίζω ότι είσαι γκέι»

Τη χρονιά που κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ των Queen, η Mary και ο Freddie ήταν μαζί τέσσερα χρόνια, όταν ο νεόκοπος τραγουδιστής της έκανε απροσδόκητα πρόταση γάμου.

«Έμεινα άφωνη. Θυμάμαι να σκέφτομαι “δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει”», δήλωσε αργότερα η Austin για τον αρραβώνα. «Απλώς ψιθύρισα “ναι, θα το κάνω”».

Τα επόμενα χρόνια, η φήμη των Queen εκτοξεύτηκε με την κυκλοφορία των άλμπουμ Sheer Heart Attack (1974) και A Night at the Opera (1975). Το τελευταίο περιείχε την επιτυχία Love of My Life, την οποία έγραψε ο Mercury για την Austin.

Ωστόσο, σύντομα έγινε σαφές ότι δεν ήταν όλα καλά στη σχέση τους. Επιστρέφοντας στο σπίτι αργά κάθε βράδυ, η Austin πίστευε ότι ο Mercury, διεθνής πλέον σταρ, είχε σχέση με άλλη γυναίκα. Αλλά το 1976 της αποκάλυψε τα συναισθήματά του για τη σεξουαλικότητά του.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνη τη στιγμή», δήλωσε η Austin στην Daily Mail το 2013.

«Ούσα λίγο αφελής, μου είχε πάρει χρόνο να συνειδητοποιήσω την αλήθεια. Μετά, ένιωσε καλά που επιτέλους μου είπε ότι ήταν αμφιφυλόφιλος. Αν και θυμάμαι να του λέω τότε: “όχι, Freddie, δεν νομίζω ότι είσαι αμφιφυλόφιλος. Νομίζω ότι είσαι γκέι”».

View this post on Instagram A post shared by Freddie Mercury/Queen Fanpage (@old_fashioned_girl_)

«Δε θα μπορούσα να ερωτευτώ έναν άντρα με τον ίδιο τρόπο που ερωτεύτηκα τη Mary»

Η αποκάλυψη αυτή προκάλεσε τον χωρισμό του ζευγαριού, το 1976, αλλά η Mary παρέμεινε πολύ κοντά στον σταρ και μάλιστα άρχισε να εργάζεται για την εταιρεία διαχείρισής του.

«Κυκλοφορούσαν συνεχώς μαζί. Υπάρχουν φωτογραφίες τους μαζί στα παρασκήνια συναυλιών μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’70. Σε αυτό το στάδιο δεν ήταν πια ζευγάρι», δήλωσε ο βιογράφος του Mercury, ο Mark Blake. «Έμεινε ως μέρος της συνοδείας του συγκροτήματος επειδή ήταν μέρος της δικής του συνοδείας. Ήταν το πιο σημαντικό πρόσωπο σε αυτό το περιβάλλον».

Ακόμα και όταν ο Mercury ερωτεύτηκε τον μακροχρόνιο σύντροφό του Jim Hutton, η Mary εξακολουθούσε να είναι μια σταθερά στη ζωή του, ενώ η τόσο στενή σχέση τους άρχισε να προκαλεί δυσκολίες στις αντίστοιχες ερωτικές τους ζωές.

Ο ίδιος είχε πει κάποτε: «Όλοι οι εραστές μου με ρωτούσαν γιατί δεν μπορούσαν να αντικαταστήσουν τη Mary, αλλά ήταν απλά αδύνατο. Ο μόνος φίλος που έχω είναι η Mary και δεν θέλω κανέναν άλλον. Για μένα, ήταν ένας γάμος. Πιστεύουμε ο ένας στον άλλον. Αυτό μου είναι αρκετό. Δε θα μπορούσα να ερωτευτώ έναν άντρα με τον ίδιο τρόπο που ερωτεύτηκα τη Mary».

View this post on Instagram A post shared by Queen Fanpage👑 (@_officialqueenbandfanpage)

Κανείς δεν ξέρει πού βρίσκεται η στάχτη του Mercury

Η Austin απέκτησε αργότερα δύο παιδιά με τον ζωγράφο Piers Cameron, αλλά τελικά ο Cameron βρήκε τον δεσμό μεταξύ αυτής και του Mercury υπερβολικό και έφυγε εντελώς από τη ζωή της Mary.

«Πάντα ένιωθε ότι επισκιάζεται από τον Freddie», δήλωσε στο περιοδικό OK. H Austin έμεινε στο πλευρό του Μέρκιουρι μέχρι το θάνατό του

Πολύ πριν πει σε οποιονδήποτε άλλο φίλο ή μέλος του συγκροτήματος ότι έπασχε από AIDS, ο Mercury αποκάλυψε το μυστικό του στην Austin. Όταν πέθανε το 1991 από βρογχική πνευμονία που σχετιζόταν με το AIDS σε ηλικία 45 ετών, η Austin ήταν στο πλευρό του, όπως ακριβώς ήταν σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

Ο Mercury ήθελε να κρατήσει μυστικές τις λεπτομέρειες της ασθένειάς του και η Austin υποστήριξε την απόφασή του. Κράτησε επίσης την υπόσχεσή του να συλλέξει τη στάχτη του και να την τοποθετήσει σε μια ιδιωτική τοποθεσία που δεν θα αποκαλυπτόταν ποτέ.

View this post on Instagram A post shared by Freddie Mercury Love (@freddie_mercury_love_forever_)

«Έχασα κάποιον που νόμιζα ότι ήταν η αιώνια αγάπη μου»

Της άφησε τη μισή περιουσία του, σύμφωνα με πληροφορίες, ύψους 75 εκατομμυρίων λιρών, συμπεριλαμβανομένης της έπαυλης 28 δωματίων στο δυτικό Λονδίνο, στην οποία η Austin ζει ακόμη και σήμερα.

«Ήταν η πιο μοναχική και δύσκολη περίοδος της ζωής μου μετά το θάνατο του Freddie», δήλωσε η Austin στο OK.

«Όταν πέθανε ένιωσα ότι είχαμε κάνει έναν γάμο. Είχαμε ζήσει τους όρκους μας. Το κάναμε στα καλά και στα άσχημα, στα πλούσια και στα φτωχά, στην αρρώστια και στην υγεία. Έχασα κάποιον που νόμιζα ότι ήταν η αιώνια αγάπη μου».

* Πηγή: Grace