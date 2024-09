Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με το TV box, τότε έχει έρθει η στιγμή να γνωρίσετε την μικρή αλλά θαυματουργή συσκευή που σας προσφέρει την πιο δυνατή εμπειρία θέασης streaming περιεχομένου με υψηλή ανάλυση, άφθονες επιλογές και φυσικά υψηλή αισθητική, που ταριάζει άψογα σε κάθε σαλόνι.

Τι είναι το TV box;

Τα περισσότερα TV box έρχονται εξοπλισμένα με λειτουργικό σύστημα Android (όπως τα περισσότερα smartphone και οι περισσότερες smart τηλεοράσεις) και μπορούν να συνδεθούν με την τηλεόρασή σας μέσω HDMI θύρας, επιτρέποντάς σας να χρησιμοποιήσετε διάφορα προγράμματα και εφαρμογές.

Αφού κατεβάσετε τις αγαπημένες σας εφαρμογές, όπως το Netflix ή το Spotify μπορείτε να παρακολουθήσετε πανεύκολα τα βίντεο ή τις ταινίες που θέλετε. Ουσιαστικά το TV box μπορεί να σας βοηθήσει να μετατρέψετε την παλιά σας τηλεόραση σε «smart», δίχως να χρειαστεί να την αντικαταστήσετε.

Για να σας βοηθήσουμε να κάνετε την καλύτερη επιλογή, ψάξαμε και βρήκαμε μερικά από τα καλύτερα TV box που θα ενθουσιάσουν και τους πιο απαιτητικούς.

Το TV Box MXQ Pro 4K UHD είναι μια προηγμένη συσκευή που θα αναβαθμίσει την τηλεόρασή σας σε ένα έξυπνο ψυχαγωγικό κέντρο. Εξοπλισμένο με το λειτουργικό Android 11.1, αυτό το TV Box προσφέρει εκπληκτικές επιδόσεις και ποικιλία εφαρμογών.

Με την υποστήριξη του WiFi και της θύρας USB 2.0, μπορείτε να συνδεθείτε στο διαδίκτυο, να απολαμβάνετε streaming υψηλής ποιότητας και να εγκαθιστάτε εφαρμογές με άνεση.

TV Box Mecool KM2 4K

Το TV box KM2 της Mecool, συνδέεται στη θύρα HDMI της τηλεόρασής σας και την μετατρέπει σε smart TV. Διαθέτει λειτουργικό σύστημα Android 10 με υψηλής απόδοσης τετραπύρηνο επεξεργαστή και υποστηρίζει ανάλυση 4K.

Με πιστοποίηση Google και Netflix αλλά και ενσωματωμένο Chromecast για να μεταφέρετε εικόνα από το smartphone ή tablet σας απευθείας στην οθόνη της τηλεόρασης.

TV Box X96Q 4K

Το TV Box X96Q 4K πρόκειται για μια συσκευή που συνδέεται με την τηλεόρασή σας και σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στις αγαπημένες σας υπηρεσίες ροής, ζωντανά τηλεοπτικά κανάλια και πολλά άλλα, όλα στην υπάρχουσα τηλεόρασή σας.

TV Box MXQ Pro 4K

Το Smart TV- Android – TV ΒΟΧ MXQ pro(4Κ) έχει λειτουργικό Android που μετατρέπει την τηλεόρασή σας σε Smart TV και υπολογιστή αφού υποστηρίζει σύνδεση με ασύρματο πληκτρολόγιο και ποντίκι. To Μέγιστης Ανάλυσης (ultra HD 4Κ resolutions) έρχεται με τετραπύρηνο επεξεργαστή RK3229, κάρτα γραφικών penta Core ARM Mali-450 up to 750MHz.

Απολαύστε 3D παιχνίδια, καθώς και την τεχνολογία 4K video, μνήμη DDR3- 2 GB και 16 GB Flash (επεκτάσιμη εως 32GB). Διαθέτει 4 υποδοχές USB 2.0, καρταναγνώστη SD/MMC ενώ έρχεται εξοπλισμένο με την έκδοση 5.1 του λογισμικού Android.

TV Box Nokia TV Streaming 8000 4K

Το Nokia TV Streaming 8000 4K UHD είναι ένα έξυπνο TV Box που μετατρέπει την κανονική σας τηλεόραση σε Smart TV, δίνοντάς σας πρόσβαση σε μια τεράστια γκάμα εφαρμογών, περιεχομένου και υπηρεσιών streaming.

Επίσης διαθέτει ισχυρό επεξεργαστή και 8GB RAM, ώστε να απολαμβάνετε ομαλή και γρήγορη απόδοση. Υποστηρίζει ανάλυση 4K Ultra HD, HDR10+ και Dolby Vision για εκπληκτική ποιότητα εικόνας. Επιπλέον έχει ενσωματωμένο Wi-Fi για ασύρματη σύνδεση στο Internet και Bluetooth για να συνδέσετε τα αγαπημένα σας ασύρματα ακουστικά ή χειριστήρια.

TV Box Apple TV 4K

Το Apple TV 4K σας δίνει τη δυνατότητα να βλέπετε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές σε εντυπωσιακή ποιότητα χάρη στο 4K Dolby Vision και το HDR10+. Απολαύστε το Spatial Audio και Dolby Atmos για καθηλωτικό ήχο σαν να είστε σε αίθουσα κινηματογράφου. Χρησιμοποιήστε το ως οικιακό hub για να συνδέεστε και να ελέγχετε τις έξυπνες συσκευές του σπιτιού σας.