Στην Ιταλία, οι εργάτες γης πεθαίνουν δουλεύοντας κάτω από τους 40 βαθμούς Κελσίου

Η Ιταλία έχει σοκαριστεί από τις αναφορές για τη «βάναυση» μεταχείριση των μεταναστών που εργάζονται σε αγροκτήματα σε όλη τη χώρα και το θάνατο ενός εργάτη που μάζευε λουλούδια σε θερμοκρασίες περίπου 40C.

Δεκάδες χιλιάδες μετανάστες έχουν βγει στα χωράφια για να μαζέψουν ντομάτες και άλλες καλλιέργειες σε όλη την Ιταλία, την ίδια στιγμή που η χώρα πλήττεται από διαδοχικούς καύσωνες από τα μέσα Ιουνίου.

Η Ιταλική Μετεωρολογική Εταιρεία δήλωσε ότι οι μέσες καλοκαιρινές θερμοκρασίες στην Ιταλία μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου έχουν αυξηθεί κατά 1,5C τα τελευταία 30 χρόνια, από το 1994 έως το 2023.

Η αποπνικτική ζέστη έχει φέρει έναν νέο και θανατηφόρο κίνδυνο για τους χαμηλόμισθους εργάτες που εργάζονται στην ύπαιθρο για να μαζέψουν φρούτα και λαχανικά.

Καύσωνας και υπερκόπωση

Ο Dalvir Singh, ο οποίος εργαζόταν σε ένα ανθοκομείο, θεωρείται ότι πέθανε από συνδυασμό ακραίας ζέστης και υπερκόπωσης. Ο 54χρονος βρέθηκε νεκρός στις 16 Αυγούστου σε ένα χωράφι κοντά στην πόλη Latina στην κεντρική Ιταλία. Συνάδελφοι που μίλησαν στον Guardian δήλωσαν ότι δεν ήταν ποτέ άρρωστος και ότι ήταν ένας «ευγενικός άνθρωπος που εργαζόταν πάντα σκληρά».

Έστελνε τακτικά εμβάσματα στην οικογένειά του στο Παντζάμπ, στη βόρεια Ινδία, αλλά οι φίλοι του είπαν ότι ο Singh είχε σκοπό να επιστρέψει στην πατρίδα του μέσα στα επόμενα χρόνια, καθώς όσο μεγάλωνε, του ήταν όλο και πιο δύσκολο να εργάζεται καθημερινά στα χωράφια. Ο γιος και ο γαμπρός του προσπαθούν τώρα να μεταφέρουν τη σορό του πίσω στην Ινδία.

Τα αποτελέσματα της αυτοψίας αναμένονται τον επόμενο μήνα με τους τοπικούς εισαγγελείς να διερευνούν ακόμη τις συνθήκες του θανάτου του Singh και εάν ελήφθησαν προφυλάξεις για τους εργαζόμενους που εκτέθηκαν στη ζέστη από τον εργοδότη του.

Είναι άγνωστο πόσοι εργαζόμενοι τραυματίστηκαν ή έχασαν τη ζωή τους λόγω υπερβολικής ζέστης στην Ιταλία αυτό το καλοκαίρι. Ωστόσο, η χώρα εκτιμάται ότι είχε τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων στην Ευρώπη ως αποτέλεσμα των υψηλών θερμοκρασιών του περασμένου έτους – πάνω από 12.000.

Ο ιταλικός οργανισμός υγείας έχει πει στο παρελθόν ότι τα εργατικά ατυχήματα που οφείλονται στη ζέστη σχεδόν ποτέ δεν ταξινομούνται ως τέτοια, αλλά ως λιποθυμία, πτώσεις ή κάτι παρόμοιο.

Οι περισσότεροι από αυτούς που εργάζονται στα χωράφια τη ζέστη του καλοκαιριού είναι μετανάστες από χώρες όπως η Ινδία και η υποσαχάρια Αφρική. Παρά τα δισεκατομμύρια ευρώ σε έσοδα που παράγονται από την επικερδή βιομηχανία τροφίμων της Ιταλίας, οι ρόλοι συγκομιδής συνοδεύονται από χαμηλούς μισθούς, πολλές ώρες και έλλειψη εργασιακών δικαιωμάτων.

Συνθήκες σκλαβιάς

Πολλοί εργαζόμενοι ζουν σε γκέτο και εγκαταλελειμμένα κτίρια, με την απασχόλησή τους να ελέγχεται από συμμορίτες που στρατολογούν και παρακρατούν μέρος του μισθού τους, λένε τα συνδικάτα.

Ακτιβιστές στην Ιταλία είπαν ότι τα αφεντικά και οι συμμορίτες που εκμεταλλεύονται εργάτες δεν έχουν κανένα πρόβλημα να τους αναγκάσουν να εργαστούν υπό οποιαδήποτε καιρική συνθήκη, με πολλούς να κάνουν βάρδιες που διαρκούν 10-14 ώρες την ημέρα.

Τον Ιούλιο, η ιταλική αστυνομία εντόπισε περισσότερους από είκοσι Ινδούς μετανάστες που έσωσαν από ένα αγρόκτημα στην κεντρική Ιταλία ως «σκλάβους» λόγω χρεών, κατάσχεσης των διαβατηρίων τους και ερειπωμένων κατοικιών. Τον προηγούμενο μήνα, ένας εργάτης σε αγρόκτημα πέθανε όταν φέρεται να τον άφησε σε δρόμο από τον εργοδότη του μετά από ένα ατύχημα στο οποίο κόπηκε το χέρι του.

«Όταν η υπερβολική ζέστη συνδυάζεται με εγκληματικές δραστηριότητες στη γεωργία, είναι σαφές ότι οι τραγωδίες που [προβλέπουμε] τόσο καιρό συμβαίνουν πραγματικά», λέει ο Fabio Ciconte, διευθυντής της ΜΚΟ τροφίμων και γεωργίας Terra.

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχουν λιποθυμήσει στο Agro Pontino (μια περιοχή ανακτημένης γεωργικής γης στην κεντρική Ιταλία περίπου 40 μίλια από τη Ρώμη) λόγω της ζέστης από τον Ιούνιο, λέει ο Marco Omizzolo, κοινωνιολόγος στο Πανεπιστήμιο La Sapienza της Ρώμης.

Αντί να καλέσει ασθενοφόρα και να κάνει ιατρικές αναφορές, ο εργοδότης ή ο αρχηγός της συμμορίας θα βάλει τον εργαζόμενο στη σκιά ή θα του δώσει κρύο νερό ή καφέ προτού τους επιτρέψει να συνεχίσουν την εργασία τους.

«Οι εργοδότες και οι συμμορίτες κρύβουν τα πάντα για να αποφύγουν νομικά προβλήματα», λέει ο Omizzolo.

«Σε ορισμένες περιπτώσεις, η κόπωση είναι τόσο σοβαρή που οι άνθρωποι αιμορραγούν για μέρες όταν πάνε στην τουαλέτα», λέει ο Francesco Caruso, πανεπιστημιακός ερευνητής και εργαζόμενος σε συνδικαλιστική υποστήριξη. «Εκτός από αυτούς με συμβάσεις, που είναι λίγοι, είναι σχεδόν αδύνατο να δουλεύεις καθημερινά».

Οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει ότι οι μετανάστες εργαζόμενοι είναι μεταξύ εκείνων που κινδυνεύουν περισσότερο από την υπερβολική ζέστη στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο.

«Οι άνθρωποι που πεθαίνουν [από θερμικό στρες] είναι οι άνθρωποι που μας ενδιαφέρουν λιγότερο στην κοινωνία», λέει η Friederike Otto από το Grantham Institute for Climate Change and the Environment στο Imperial.