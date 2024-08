Can Yaman: Σκάει με το τσιγάρο του μπαλόνι που κρατά Ελληνίδα και προκαλεί χαμό

Το νησί των Ανέμων επέλεξε ο δημοφιλής Τούρκος ηθοποιός, Can Yaman για να περάσει μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών. Τα τελευταία χρόνια ο 35χρονος πρωταγωνιστής και μοντέλο βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, με το ταλέντο του και την γοητεία του.

Ο Τούρκος ηθοποιός αγαπήθηκε από το ελληνικό κοινό μέσα από την επιτυχημένη τουρκική σειρά «Φτερωτός Θεός». Έχει κάνει εξώφυλλα σε πολλά γνωστά περιοδικά, κάποια από αυτά είναι: All Men, Instanbul Life, be Man, Men’s Health, GQ και HELLO.

Τι συνέβη στα σοκάκια της Μυκόνου

Πολύς κόσμος τον γνωρίζει μέσα από τις σειρές που έχει κάνει, από τα πρωτοσέλιδα περιοδικών αλλά και από τις φωτογραφίσεις του. Η κάμερα του Mykonos Live TV τον κατέγραψε να νυχτοπερπατάει ξημερώματα στα σοκάκια του νησιού έχοντας βγει από γνωστό μπαρ.

Παραλίγο να πιαστεί στα χέρια με παρέα Ελληνίδων

Ο Yaman φαίνεται ότι είχε πιει λίγο παραπάνω και την ώρα που περνούσε μπροστά από μια παρέα Ελληνίδων που κρατούσαν ένα μπαλόνι το έσκασε με το τσιγάρο που κάπνιζε προκαλώντας την αντίδραση των κοριτσιών με ένα εξ αυτών να σχολιάζει «τι μ@λ@κ@ς είναι αυτός».

Λίγο το αλκοόλ, λίγο η ευθυμία στην οποία είχε περιέλθει έκαναν τον κατά τα άλλα ευγενικό Τούρκο ηθοποιό να παρεκτραπεί και να ακούσει τα «γαλλικά» τους.