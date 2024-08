Στο Τζάκσον Χολ χτυπά η καρδιά της παγκόσμιας οικονομίας – Από το ψάρεμα της πέστροφας στον Πάουελ

Οι κινηματογραφιστές έχουν τις Κάννες, οι δισεκατομμυριούχοι έχουν το Νταβός. Και οι οικονομολόγοι; Αυτοί έχουν το Τζάκσον Χολ.

Το οικονομικό αυτό συμπόσιο ανοίγει σήμερα τις πύλες του στην κοιλάδα, που βρίσκεται στη βάση των βουνών Teton, σε ένα καταφύγιο που απέχει 34 μίλια από το Τζάκσον του Γουαϊόμνγκ.

Εδώ, σε ένα μοντέρνο ξενοδοχείο, που χαρίστηκε στο εθνικό πάρκο που το περιβάλλει από ένα μέλος της οικογένειας των Ροκφέλερ, περίπου 120 οικονομολόγοι συγκεντρώνονται κάθε χρόνο στο τέλος Αυγούστου για να συζητήσουν μια σειρά θεμάτων, που απασχολούν το παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι.

Διάθεση αυτοκριτικής στο Τζάκσον Χολ

Οικοδέσποινα είναι η Federal Reserve Bank του Kansas City, και το φετινό θέμα του 47ου συμποσίου, φανερώνει μία διάθεση αυτοκριτικής, κυρίως από τους κεντρικούς τραπεζίτες που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο το τελευταίο διάστημα: «Επαναξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής».

Κι όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση η φετινή ατζέντα θα επικεντρωθεί στα διδάγματα που αντλήθηκαν από την απάντηση της νομισματικής πολιτικής τόσο στην πανδημία όσο και στην επακόλουθη άνοδο του πληθωρισμού.

Σημειώνεται ότι οι κεντρικές τράπεζες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, δέχθηκαν έντονη κριτική, αρχικά επειδή καθυστέρησαν να αντιδράσουν στην πληθωριστική κρίση, επιμένοντας επί μήνες ότι η άνοδος των τιμών ήταν προσωρινή, και πλέον επειδή δεν έχουν ακόμα προχωρήσει σε ικανοποιητική χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, προκειμένου να μην πληγεί περαιτέρω η ανάπτυξη.

Παραδοσιακά, οι πρόεδροι της Fed χρησιμοποιούν την ομιλία τους στο Τζάκσον Χολ για να δώσουν ένα σημαντικό, μακροπρόθεσμο μήνυμα πολιτικής

Το δελτίο Τύπου, αναφέρει ότι η δεκαετία του 2020 υπήρξε μάρτυρας ορισμένων από τις πιο δυναμικές ενέργειες νομισματικής πολιτικής που έχουν καταγραφεί. Πρώτον, οι κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο υιοθέτησαν ιστορικά διευκολυντική πολιτική για να αντισταθμίσουν το σοκ της πανδημίας. Στη συνέχεια, καθώς ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε σε υψηλά πολλών δεκαετιών, οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής ανταποκρίθηκαν με έναν από τους ταχύτερους κύκλους σύσφιγξης που έχουν καταγραφεί. Αν και τα αποτελέσματα ποικίλλουν μεταξύ των οικονομιών, ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει ακόμη και καθώς η ανάπτυξη παρέμεινε εκπληκτικά ανθεκτική.

Η ανθεκτικότητα της ανάπτυξης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής και τα διδάγματα που πρέπει να αντληθούν από αυτό το εξαιρετικό επεισόδιο, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η ιστορία του Τζάκσον Χολ

Η Federal Reserve Bank of Kansas City φιλοξένησε το πρώτο της συμπόσιο, «World Agricultural Trade: The Potential for Growth» στο Κάνσας και στη συνέχεια φιλοξενήθηκαν συμπόσια στο Vail και στο Denver, Colo., τα οποία επικεντρώθηκαν επίσης σε γεωργικά θέματα.

Το ορόσημα του 1982 και το… ψάρεμα της πέστροφας

Το 1982 εκδήλωση μεταφέρθηκε στο Τζάκσον Χολ. Τότε ο πρόεδρος της Fed του Κάνσας Σίτι, Ρότζερ Γκάφι, κάλεσε τον τότε πρόεδρο της Fed, Πολ Βόλκερ, να παραστεί στο συμπόσιο με τίτλο «Ζητήματα Νομισματικής Πολιτικής στη δεκαετία του 1980». Ο Βόλκερ αποδέχτηκε την πρόσκληση και συμμετείχε στην εκδήλωση. Ο «μύθος» λέει ότι ο Γκάφι, θεώρησε ότι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλίσει ότι ο τότε Βόλκερ, θα αποδεχόταν την πρόσκληση, ήταν να συνδυάσει την εκδήλωση κάπου, όπου θα μπορούσε στα τέλη Αυγούστου να ψαρέψει. Ήταν ευρέως γνωστό ότι ο Βόλκερ αγαπούσε το ψάρεμα πέστροφας.

Δεκαετίες αργότερα, κεντρικοί τραπεζίτες από όλο τον κόσμο, ακαδημαϊκοί, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και δημοσιογράφοι εξακολουθούν να συγκεντρώνονται στο ίδιο μέρος κάθε χρόνο για να συζητήσουν την οικονομία και τη νομισματική πολιτική.

Το μήνυμα των προέδρων της Fed

Παραδοσιακά, οι πρόεδροι της Fed χρησιμοποιούν την ομιλία τους στο Τζάκσον Χολ για να δώσουν ένα σημαντικό, μακροπρόθεσμο μήνυμα πολιτικής.

Ο πρώην πρόεδρος της Fed, Μπεν Μπερνάνκι, χρησιμοποίησε την ομιλία του το 2010 για να παρουσιάσει ένα επιχείρημα ότι η Fed θα μπορούσε να φέρει σε λειτουργία την οικονομία αγοράζοντας ομόλογα, ένα εργαλείο γνωστό και ως ποσοτική χαλάρωση (QE).

Η ομιλία του Πάουελ το 2018 «Guided by the Stars» – ίσως η πιο αξέχαστη στη θητεία του- σκιαγράφησε το πώς σκεφτόταν το φυσικό πραγματικό επιτόκιο, το ποσοστό που ούτε ωθεί ούτε επιβραδύνει την ανάπτυξη.

Το 2022, ο Πάουελ οδήγησε τις αγορές σε βουτιά αφού υποσχέθηκε σε μια πιο σύντομη από την τυπική ομιλία να κάνει ό,τι χρειάζεται για να επαναφέρει τον πληθωρισμό στο στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας , προειδοποιώντας ότι τα υψηλότερα επιτόκια θα μπορούσαν να φέρουν πόνο και μεγαλύτερη ανεργία.

«Θα συνεχίσουμε μέχρι να είμαστε σίγουροι ότι η δουλειά έχει ολοκληρωθεί», είχε πει τότε.

Τον περασμένο Αύγουστο, ο Πάουελ ήταν για άλλη μια φορά ανένδοτος ότι η Fed ήταν «έτοιμη να αυξήσει περαιτέρω τα επιτόκια», καθώς δεσμεύτηκε να μειώσει τον πληθωρισμό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. «Παρόλο που ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει από την κορύφωσή του – μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη – παραμένει πολύ υψηλός», είπε είχε τονίσει.

Πώς διαμορφώθηκε η ατζέντα του Τζάκσον Χολ με την πάροδο των ετών

2023 “Διαρθρωτικές αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία”

2022 “Επανεκτίμηση των περιορισμών στην οικονομία και την πολιτική”

2021 “Μακροοικονομική πολιτική σε μια άνιση οικονομία”

2020 “Πλοήγηση στην επόμενη δεκαετία: Επιπτώσεις για τη νομισματική πολιτική”

2019 «Προκλήσεις για τη Νομισματική Πολιτική»

2018 «Μεταβαλλόμενες δομές αγοράς και επιπτώσεις στη νομισματική πολιτική»

2017 «Προώθηση μιας Δυναμικής Παγκόσμιας Οικονομίας»

2016 «Σχεδιάζοντας ανθεκτικά πλαίσια νομισματικής πολιτικής για το μέλλον»

2015 «Δυναμική του πληθωρισμού και νομισματική πολιτική»

2014 “Επαναξιολόγηση της δυναμικής της αγοράς εργασίας”

2013 «Παγκόσμιες διαστάσεις της μη συμβατικής νομισματικής πολιτικής»

2012 “The Changing Policy Landscape”

2011 “Επίτευξη μέγιστης μακροπρόθεσμης ανάπτυξης”

2010 “Μακροοικονομικές προκλήσεις: Η επόμενη δεκαετία”

2009 “Χρηματοοικονομική σταθερότητα και μακροοικονομική πολιτική”

2008 «Διατήρηση της σταθερότητας σε ένα μεταβαλλόμενο χρηματοπιστωτικό σύστημα»

2007 “Στέγαση, Χρηματοδότηση Στέγασης και Νομισματική Πολιτική”

2006 “The New Economic Geography: Effects and Policy Implications”

2005 “The Greenspan Era: Lessons for the Future”

2004 “Παγκόσμια Δημογραφική Αλλαγή: Οικονομικές Επιπτώσεις και Προκλήσεις Πολιτικής”

2003 “Νομισματική πολιτική και αβεβαιότητα: προσαρμογή σε μια μεταβαλλόμενη οικονομία”

2002 “Επανεξετάζοντας την Πολιτική Σταθεροποίησης”

2001 “Οικονομική πολιτική για την οικονομία της πληροφορίας”

2000 “Παγκόσμια Οικονομική Ολοκλήρωση: Ευκαιρίες και Προκλήσεις”

1999 “Νέες προκλήσεις για τη νομισματική πολιτική”

1998 “Ζητήματα εισοδηματικής ανισότητας και επιλογές πολιτικής”

1997 “Διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας σε μια παγκόσμια οικονομία”

1996 “Επίτευξη σταθερότητας τιμών”

1995 “Προϋπολογιστικά ελλείμματα και χρέος: Θέματα και επιλογές”

1994 “Μείωση της ανεργίας: τρέχοντα ζητήματα και επιλογές πολιτικής”

1993 “Μεταβαλλόμενες αγορές κεφαλαίων: Επιπτώσεις για τη νομισματική πολιτική”

1992 “Πολιτικές για τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη”

1991 “Επιπτώσεις πολιτικής των εμπορικών και νομισματικών ζωνών”

1990 “Θέματα Κεντρικής Τραπεζικής σε Αναδυόμενες οικονομίες με προσανατολισμό στην αγορά”

1989 «Ζητήματα Νομισματικής Πολιτικής στη δεκαετία του 1990»

1988 “Αστάθεια της χρηματοπιστωτικής αγοράς”

1987 “Αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος”

1986 “Χρέος, χρηματοπιστωτική σταθερότητα και δημόσια πολιτική”

1985 “Competing in the World Marketplace: The Challenge for American Agriculture”

1985 “Το δολάριο ΗΠΑ – Πρόσφατες εξελίξεις, προοπτικές και επιλογές πολιτικής”

1984 “Σταθερότητα τιμών και δημόσια πολιτική”

1983 “Βιομηχανική αλλαγή και δημόσια πολιτική”

1982 «Ζητήματα Νομισματικής Πολιτικής στη δεκαετία του 1980»

1981 “Modeling Agriculture for Policy Analysis in the 1980’s”

1980 “Μελλοντικές Πηγές Δανειζόμενων Κεφαλαίων για Αγροτικές Τράπεζες”

1979 «Δυτικοί Υδάτινοι Πόροι: Ερχόμενα Προβλήματα και Εναλλακτικές Πολιτικές»

1978 “Παγκόσμιο Αγροτικό Εμπόριο: Η Δυνατότητα για Ανάπτυξη”

Το Εθνικό Πάρκο Grand Teton

Το Εθνικό Πάρκο Grand Teton είναι ένα αμερικανικό εθνικό πάρκο στο βορειοδυτικό Ουαϊόμινγκ . Σε περίπου 310.000 στρέμματα (1.300 km 2 ), το πάρκο περιλαμβάνει τις κύριες κορυφές της οροσειράς Teton μήκους 40 μιλίων (64 km) , καθώς και τα περισσότερα από τα βόρεια τμήματα της κοιλάδας που είναι γνωστά ως Jackson Hole .

Το Εθνικό Πάρκο Grand Teton βρίσκεται μόλις 10 μίλια (16 χλμ.) νότια του Εθνικού Πάρκου Yellowstone , με το οποίο συνδέεται με την Υπηρεσία Εθνικού Πάρκου που διαχειρίζεται η John D. Rockefeller Jr. Memorial Parkway . Μαζί με τα γύρω εθνικά δάση , αυτές οι τρεις προστατευόμενες περιοχές αποτελούν το ευρύτερο οικοσύστημα Yellowstone έκτασης σχεδόν 18 εκατομμυρίων στρεμμάτων (73.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων) , ένα από τα μεγαλύτερα άθικτα εύκρατα οικοσυστήματα μεσαίου γεωγραφικού πλάτους στον κόσμο.

Το Εθνικό Πάρκο Grand Teton πήρε το όνομά του από το Grand Teton , το ψηλότερο βουνό στην οροσειρά Teton.

