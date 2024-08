Δύο έφηβοι οδηγήθηκαν σήμερα σε δικαστήριο του Λονδίνου έπειτα από έρευνα για φερόμενη ακροδεξιά τρομοκρατία που περιλάμβανε προσπάθειες για απόκτηση πυροβόλων όπλων και εκρηκτικών.

Σε βάρος του Ρεξ Κλαρκ 18, και της Σοφίγια Βινογκράντοβα, 19 ετών, απαγγέλθηκε κατηγορία για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών, έπειτα από έρευνα που δεν είχε σχέση με τις ταραχές και τις ρατσιστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στη Βρετανία τον περασμένο μήνα, όπως ανέφερε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

Το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται ο Κλαρκ έχει σχέση με την «απόκτηση και κατασκευή συστατικών μερών (αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών), κατασκευή και δοκιμή βομβών μολότοφ και προσπάθεια απόκτησης πυροβόλου όπλου», σύμφωνα με την κατηγορία.

Η Βινογκράντοβα κατηγορείται για «απόπειρα απόκτησης πυροβόλου όπλου και δοκιμή βομβών μολότοφ», αναφέρει η κατηγορία σε βάρος της. Της έχουν απαγγελθεί επίσης δύο κατηγορίες για συγκέντρωση πληροφοριών που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες σε ένα πρόσωπο που προετοιμάζει μια τρομοκρατική ενέργεια.

