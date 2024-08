Ένα μωρό ενός έτους από τη Βιρτζίνια πέθανε μετά από καταδίωξη που ακολούθησε την απαγωγή της, λίγο αφού ο πατέρας της μαχαίρωσε τη μητέρα της και την πήρε μαζί του.

Οι αστυνομικοί βρήκαν μια γυναίκα και ένα κορίτσι με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην Βιρτζίνια Μπιτς το βράδυ της Τετάρτης και διαπίστωσαν ότι ο Ντάνα Πλάμερ, 36 ετών, από τη Βιρτζίνια Μπιτς, τους μαχαίρωσε πριν τραπεί σε φυγή με τους γιους του 7 και 5 ετών και την ενός έτους κόρη του, είπε η αστυνομία της Βιρτζίνια Μπιτς.

Το τραυματισμένο παιδί και η γυναίκα, η μητέρα των παιδιών, μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, όπου ήταν σε σταθερή κατάσταση την Πέμπτη, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Αμέσως σήμανε συναγερμός για τον εντοπισμό των παιδιών, ενώ εκδόθηκε Amber Alert. Το πρωί της Πέμπτης, η αστυνομία ειδοποιήθηκε ότι το SUV που αναζητούσαν είχε εντοπιστεί. Η αστυνομία της Πολιτείας της Βιρτζίνια προσπάθησε να το σταματήσει, είπε η αστυνομία. Η καταδίωξη ξεκίνησε όταν ο οδηγός δεν σταμάτησε και αντ’ αυτού συνέχισε βόρεια στο Μέριλαντ, όπου έχασε τον έλεγχο και τράκαρε, όπως ανέφερε η αστυνομία.

A police chase ends with a young child dead. Virginia State Troopers spotted the suspects vehicle along I-95 near Fairfax this morning. Police pursued the vehicle into Prince George’s County where it ended in a fatal crash. pic.twitter.com/dW6BUFBSiv

— PGCTV (@PGCTV) August 15, 2024