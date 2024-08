Wallis Simpson – Edward VIII: Ήταν το ειδύλλιο του αιώνα;

Wallis και Edward, το ειδύλλιο του αιώνα. Η υποβλητική αυτή φράση συνδέεται συχνά με τον γάμο του άλλοτε βασιλιά της Αγγλίας και της δύο φορές διαζευγμένης Αμερικανίδας κοσμικής, Γουόλις Σίμπσον. Ποιος θα ήταν τόσο κυνικός που δεν θα ενθουσιαζόταν, έστω και λίγο, με την ιστορία ενός ηγεμόνα ενός αρχαίου βασιλείου που παραιτήθηκε από τον θρόνο του για να παντρευτεί την αληθινή του αγάπη; Τι είδους πέτρινη καρδιά πρέπει να είχε κάποιος που θα αμφισβητούσε ακόμη και τα κίνητρα, ή τους λόγους, στην ιστορία ενός πρώην μονάρχη που βρίσκει την ευτυχία με μία «κοινή» θνητή από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού;

Στις 11 Δεκεμβρίου 1936, μη μπορώντας να συμβιβάσει τον έρωτά του για την δύο φορές διαζευγμένη αμερικανίδα κοσμική Wallis Simpson με τον ρόλο του ως βασιλιάς, ο Εδουάρδος VIII πήρε τη συγκλονιστική απόφαση να παραιτηθεί από τον θρόνο, δίνοντας τέλος σε μια κρίση που δοκίμαζε τα όρια του καθήκοντος, της αγάπης και της ίδιας της μοναρχίας.

«Επιτέλους μπορώ να πω μερικές δικές μου λέξεις», ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Εδουάρδος, ο οποίος μόλις την προηγούμενη μέρα ήταν γνωστός ως Βασιλιάς Εδουάρδος VIII, ξεκίνησε μια ραδιοφωνική εκπομπή του BBC που όχι μόνο θα αποπροσανατόλιζε το κοινό αλλά θα αναμόρφωσε το μέλλον της μοναρχίας. Μέσα στα επόμενα επτά λεπτά εξήγησε πώς είχε αποφασίσει οικειοθελώς να παραιτηθεί από τον θρόνο, ο πρώτος Άγγλος μονάρχης που το έκανε, προκειμένου να παντρευτεί τη γυναίκα που αγαπούσε, την Wallis Simpson.

Μέχρι την εβδομάδα πριν από τη μετάδοση της εκπομπής, το μεγαλύτερο μέρος του βρετανικού κοινού δεν γνώριζε τίποτα γι’ αυτό. Ο Εδουάρδος ήταν ήδη μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα και ενώ η σχέση του με την κυρία Simpson ήταν ήδη γνωστή στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, με ένα μπλακάουτ πληροφοριών για την ιστορία που συμφωνήθηκε μεταξύ της κυβέρνησης, του Τύπου και του BBC είχε ως αποτέλεσμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι πολίτες να το μάθαιναν εκείνη τη στιγμή της εκπομπής που ήταν η τελική πράξη αυτού που είχε γίνει συνταγματική κρίση για τη χώρα.

«Πρέπει να με πιστέψετε όταν σας λέω ότι μου φάνηκε αδύνατο να σηκώσω το βαρύ φορτίο της ευθύνης και να εκπληρώσω τα καθήκοντά μου ως Βασιλιάς, όπως θα ήθελα να κάνω, χωρίς τη βοήθεια και την υποστήριξη της γυναίκας που αγαπώ», είπε στους υπηκόους του σε μια ραδιοφωνική ομιλία την ημέρα που έγινε ο πρώτος μονάρχης στη βρετανική ιστορία που εγκατέλειψε το στέμμα οικειοθελώς. Γιατί ως επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας, δεν θα μπορούσε να παντρευτεί μια γυναίκα που ήταν «μια κυρία με παρελθόν».

Ποια ήταν η Wallis Simpson;

Πώς ήταν δυνατόν στη δεκαετία του 1930, μια διαζευγμένη από τη μεσαία τάξη της Βαλτιμόρης να «μπλέξει» ρομαντικά με τον άντρα που θα ήταν ο βασιλιάς της Αγγλίας; Όλα εξαρτώνται από τις διασυνδέσεις και τις γνωρίμίες και η Wallis Simpson ήξερε πώς να ανεβαίνει την κοινωνική κλίμακα πολύ αποτελεσματικά.

Ξεκίνησε σε νεαρή ηλικία. Όταν ήταν στο σχολείο, έγινε φίλη με ένα μέλος της οικογένειας Du Pont. Ο πατριός της ήταν γιος ενός εξέχοντος προσώπου του Δημοκρατικού κόμματος. Και κατά τον πρώτο της γάμο με τον κόμη Γουίνφιλντ Σπένσερ Τζούνιορ, έναν αλκοολικό πιλότο του Πολεμικού Ναυτικού χωρίς διακρίσεις, λέγεται ότι είχε σχέσεις τόσο με έναν Αργεντινό διπλωμάτη όσο και με τον μελλοντικό γαμπρό του Μουσολίνι.

Η Wallis βρισκόταν στη μέση του διαζυγίου με τον Spencer όταν γνώρισε τον Ernest Aldrich Simpson, ο πατέρας του οποίου ήταν συνιδρυτής μιας επιτυχημένης ναυτιλιακής επιχείρησης και ο κουνιάδος του ήταν βουλευτής. Ενώ ο Έρνεστ γεννήθηκε από Αμερικανίδα μητέρα και Βρετανό πατέρα, μετά την αποφοίτησή του από το κολέγιο είχε παραιτηθεί από την αμερικανική υπηκοότητα. Όταν γνωρίστηκαν το 1927, ο Έρνεστ ήταν παντρεμένος και μόλις γνώρισε τη Γουόλις χώρισε την πρώτη του γυναίκα. Οι δυο τους παντρεύτηκαν ένα χρόνο αργότερα και εγκαταστάθηκαν σε μια περιοχή του Λονδίνου για λίγους και πλούσιους.

Χάρη στον πλούτο και τις διασυνδέσεις του Έρνεστ, οι Simpsons έμπαιναν σε υψηλούς κοινωνικούς κύκλους. Η Wallis έγινε γρήγορα φίλη με την Consuelo Thaw και μέσω αυτής γνώρισε την αδερφή της Thelma, Lady Furness η οποία είχε γίνει πρόσφατα ερωμένη του Εδουάρδου, Πρίγκιπα της Ουαλίας, και κάλεσε τον κύριο και την κυρία Σίμπσον να κάνουν παρέα ένα Σαββατοκύριακο του 1931, όταν ο Πρίγκιπας Εδουάρδος ερχόταν να μείνει στο κτήμα της, το Μπάροου Κορτ.

Ο έρωτάς τους

Δεν ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά για κανέναν από τους δύο. Ο Εδουάρδος συνέχισε τη σχέση του με τη Λαίδη Φέρνες, αν και αυτός και η Γουόλις συναντήθηκαν σε διάφορα πάρτι αφού βρίσκονταν σε κοινούς κοσμικούς κύκλους. Το 1934 όταν κάποια στιγμή η ερωμένη του ήταν εκτός χώρας, σχεδόν τρία χρόνια μετά τη γνωριμία του Έντουαρντ και της Γουόλις, τότε ολοκλήρωσαν τη σχέση τους. Σύντομα ο Εδουάρδος αφοσιώθηκε στη Γουόλις και στις 10 Δεκεμβρίου 1936, ο Έντουαρντ παραιτήθηκε από το θρόνο για χάρη της, παρόλο που εκείνη την εποχή ήταν ακόμη παντρεμένη με τον δεύτερο σύζυγό της.

Δεν ήταν η πρώτη σχέση που είχε ο Έντουαρντ με μια παντρεμένη γυναίκα όμως ο ταραχώδης έρωτας του για τη Wallis πήρε μια εντελώς νέα σημασία, όταν ο Γεώργιος Ε’ πέθανε και ο Εδουάρδος έγινε βασιλιάς. Η κατάσταση άρχισε να εκτραχύνεται περαιτέρω τον Οκτώβριο του 1936 όταν η Wallis Simpson έλαβε ένα προσωρινό διάταγμα διαζυγίου – από τον σύζυγό της, και έγινε σαφές ότι ο νέος Βασιλιάς είχε την πρόθεση να την παντρευτεί. Αυτός ο έρωτας συνάντησε ένθερμη αντίθεση από πολλούς στο βρετανικό κατεστημένο. Η Εκκλησία της Αγγλίας, της οποίας ο Εδουάρδος ως μονάρχης ήταν επικεφαλής, η κυβέρνηση και οι ίδιοι οι σύμβουλοι του Εδουάρδου κατέστησαν σαφές ότι η ιδέα ήταν αβάσιμη. Εκείνος ανένδοτος.

Υποβιβάστηκε σε δούκα του Ουίνδσορ και έφυγε από τη Βρετανία σχεδόν αμέσως για να ενωθεί με τη γυναίκα που αγαπούσε – την Wallis Simpson, ή αλλιώς «αυτή τη γυναίκα» όπως την χαρακτήρισαν συγγενείς της βασιλικής οικογένειας που περιφρόνησαν την δύο φορές διαζευγμένη Αμερικανίδα και την εξόρισαν ανεπίσημα στη Γαλλία.

Η Simpson δήλωσε στον Εδουάρδο ότι ήθελε να φύγει. Εκείνος την έπεισε να μείνει. Σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, το έκανε απειλώντας ότι θα αυτοκτονήσει εάν έφευγε κατονομάζοντάς την ως αιτία της παραίτησής του από το βασιλικό θρόνο. Στο That Woman: The Life of Wallis Simpson, Δούκισσα του Windsor, η Anne Sebba λέει ότι η Simpson ήταν ακόμα ερωτευμένη με τον δεύτερο σύζυγό της, τον οποίο ποτέ δεν είχε σκοπό να αφήσει για τον Βασιλιά. Και έγινε δυστυχισμένη από την εχθρότητα των Βρετανών βασιλικών υπηκόων, οι οποίοι έγραψαν σωρούς απειλητικών επιστολών και την αποκαλούσαν «αμερικανίδα πόρνη».

Δεν ήταν όλος κακός ο Τύπος, με το TIME να σημειώνει ότι η Wallis «αγαπήθηκε από τους σχεδιαστές μόδας για την «τέλεια κομψότητα» της και το ίδιο περιοδικό να την ονομάζει «Γυναίκα της Χρονιάς» για το 1936 εν μέρει λόγω της φήμης της. Σκέφτεστε αν ζούσε σήμερα στην ψηφιακή εποχή η Wallis πόσα fake news, πόσες φήμες και πόσες άθλιες λεπτομέρειες της ζωής της θα έρχονταν στο φως των σόσιαλ μίντια;

Ο γάμος και η σχέση τους

Η λάμψη μπορεί να έχει εξαφανιστεί αφού το ζευγάρι έφτιαξε μια ήσυχη καθημερινή ζωή μακριά από τη μεγαλοπρέπεια και τις ευθύνες της διακυβέρνησης του έθνους. Η ιστορία (καθώς και εξουσιοδοτημένες και μη εξουσιοδοτημένες βιογραφίες, άρθρα περιοδικών, ταινίες, ιστορίες εφημερίδων και άλλα) υποδηλώνουν ότι το «ειδύλλιο του αιώνα» ήταν, στην πραγματικότητα, λίγο πολύ όπως κάθε άλλος γάμος: υπήρχαν καλές στιγμές και κακές στιγμές.

Για παράδειγμα, η ισορροπία δυνάμεων στη σχέση ήταν, για μεγάλα χρονικά διαστήματα του γάμου, εντελώς άστοχη. Η Δούκισσα του Ουινδσορ ήταν, σχεδόν από όλες τις απόψεις, η πρωταγωνίστρια στον γάμο. Ήταν πιο ειλικρινής, πιο ορμητική ενώ ο Δούκας φαινόταν συχνά ικανοποιημένος και βολεμένος να υποδύεται τον ερωτευμένο σύζυγο στη λαμπερή, έξυπνη και αναπολογητικά φιλόδοξη σύζυγό του.

Αλλά ακόμα κι αν το ειδύλλιο μεταξύ του Δούκα και της Δούκισσας ήταν, τόσο ειλικρινές, όπως το επιθυμούσαν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, ώστε να ονομάζεται το «Ειδύλλιο του Αιώνα» θα υπήρχαν ακόμα εκείνες οι γκρινιάρικες μικρές λεπτομέρειες που, με τα χρόνια, έχουν ρίξει μια βαριά σκιά στην ιστορία των Windsors.

Το ότι ο Δούκας και η Δούκισσα αγαπήθηκαν, με τον τρόπο τους, είναι κάτι που παραδέχονται εύκολα ακόμη και οι πιο ισχυροί επικριτές τους, ειδικά εκείνοι της Δούκισσας, και υπάρχουν λεγεώνες από αυτούς. Αλλά πέρα από την ισχυρή έλξη μεταξύ τους, οι Windsor έχουν να επιδείξουν και κάποιες όχι τόσο ελκυστικές κοινές τους απόψεις που ήταν κοινές σε τόσους πολλούς από τους συνομηλίκους τους στην ανώτερη τάξη στα τέλη της δεκαετίας του 1930 και ακόμη και στα χρόνια του πολέμου της δεκαετίας του 1940. Δηλαδή, επέδειξαν μια άνεση με ακροδεξιά κινήματα και ιδεολογίες που στηρίζονται, σε μεγάλο βαθμό, σε μια απέχθεια για τις ακροαριστερές ιδεολογίες. Και αυτές οι κοινές ευαισθησίες μερικές φορές ήταν δύσκολο να τις ξεχωρίσει κανείς από τον έρωτα.

Παρολ’ αυτά, ίσως ήρθε η ώρα να αποσυρθεί η ετικέτα «το Ειδύλλιο του Αιώνα» και να προσπαθήσουμε να δούμε τους Windsor για αυτό που, με στοιχειώδη τρόπο, ήταν: ένα παντρεμένο ζευγάρι που έζησε μεγάλο μέρος της ιδιωτικής του ζωής σε κοινή θέα, και στον γάμο τους στον οποίο αμέτρητοι άνθρωποι πρόβαλαν (και εξακολουθούν να προβάλλουν) τις δικές τους ελπίδες, φόβους, πάθη και φαντασιώσεις. Δεν χρειάζεται πραγματικά να τους περιφρονεί κανείς. Δεν χρειάζεται ούτε να τους θαυμάζετε,ή να προσπαθείτε να τους μιμηθείτε. Ας τους αφήσουμε στην ιστορία.

