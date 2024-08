Πέθανε στα 46 της χρόνια η «φωνή» των Pokemon Rachael Lillis

Η ηθοποιός Rachael Lillis, πιο γνωστή για τον δανεισμό της φωνής της στους Misty, Jessie και Jigglypuff στο franchise «Pokemon» έφυγε από τη ζωή στα 46 της χρόνια.

Η Rachael Lillis, όπως επιβεβαίωσε η αδερφή της Laurie Orr, πέθανε ειρηνικά στον ύπνο της το απόγευμα του Σαββάτου μετά από μάχη με τον καρκίνο του μαστού.

Η Laurie, που μοιράστηκε τα νέα στη σελίδα GoFundMe που δημιούργησε για την αδερφή της, μοιράστηκε τα δυσάρεστα νέα, σημειώνοντας πως δεν μπορούσε να βρίσκεται στο πλευρό της.

Ενημέρωσε ωστόσο τους θαυμαστές της Rachael Lillis ότι πέθανε χωρίς να πονάει. «Μόλις την περασμένη εβδομάδα άρχισε να επιδεινώνεται η κατάστασή της. «Αυτό ήταν απροσδόκητο και είμαστε εντελώς συντετριμμένοι. Ζητάμε ειρήνη, για τώρα, καθώς η οικογένειά της θρηνεί αυτή την απώλεια».

Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός στη Rachael Lillis

Η ηθοποιός του «Pokemon» και συνάδελφος της Rachael Lillis, Veronica Taylor, απέτισε φόρο τιμής στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Σε ένα συγκινητικό μήνυμα προς τους θαυμαστές της, η Veronica Taylor μοιράστηκε πως η αγάπη και η υποστήριξή τους βοήθησαν τη Rachael Lillis στη μάχη της με τον καρκίνο.

«Ήμουν αρκετά τυχερή που γνώρισα τη Rachael ως φίλη. Είχε απεριόριστη καλοσύνη και συμπόνια, ακόμη και μέχρι το τέλος» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εκτός από τη δουλειά της στο franchise «Pokemon», η Rachael Lillys ήταν βασική στην κοινότητα των anime, έχοντας δώσει τη φωνή της σε πολλούς χαρακτήρες ταινιών και τηλεοπτικών σόου μεταξύ των οποίων τα «Hunter × Hunter: The Last Mission», «Berserk: The Golden Age Arc», «Sonic X», «Animation Runner Kuromi» και «Guardian of Darkness».