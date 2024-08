Nintendo Switch: Ανακοινώθηκε νέο βασικό αξεσουάρ για την κονσόλα

Στη Nintendo είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα, περιμένοντας με ανυπομονησία την παρουσίαση της επόμενης ναυαρχίδας της εταιρείας. Ενώ οι φήμες και οι εικασίες σχετικά με το τι μπορούν να περιμένουν οι παίκτες από τον διάδοχο του Nintendo Switch πληθαίνουν, η Nintendo έχει παραμείνει σιωπηλή σχετικά με την κονσόλα.

Ωστόσο, η ανακοίνωση ενός νέου αξεσουάρ για το υπάρχον υλικό του Switch θα μπορούσε να προσθέσει αξιοπιστία σε μια διαρροή σχετικά με ένα νέο στυλ Joy-Con για το Switch 2 πριν από την επίσημη αποκάλυψη της κονσόλας.

Η Nintendo ανακοίνωσε πρόσφατα το Joy-Con Charging Stand (Two-Way), το οποίο επιτρέπει στους παίκτες να συνδέσουν και να φορτίσουν ένα ζευγάρι Joy-Con χωρίς να χρειάζεται να τα συνδέσουν στις πλευρές της ίδιας της κονσόλας Switch.

Αυτό το αξεσουάρ είναι η πρώτη βάση φόρτισης Joy-Con που παράγει η Nintendo, αν και η εταιρεία έχει δώσει άδεια σε τρίτους κατασκευαστές να παράγουν τις δικές τους στο παρελθόν.

Αν και μπορεί να φαίνεται περίεργο για τη Nintendo να παράγει την πρώτη επίσημη βάση φόρτισης Joy-Con επτά χρόνια μετά την κυκλοφορία του Switch – και μάλιστα αμέσως μετά την κυκλοφορία του διαδόχου της κονσόλας – η κυκλοφορία αυτού του αξεσουάρ θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ότι η Nintendo προετοιμάζει τους παίκτες να περιμένουν έναν νέο τύπο Joy-Con για το Switch 2.

Το Joy-Con Charging Stand (2way) αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Οκτωβρίου στην Ιαπωνική αγορά, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί για την ώρα πλάνα για την διάθεση του στην Ευρώπη και την Αμερική.

Η Nintendo ανακοίνωσε στο πρόσφατο Nintendo Direct το νέο μέρος της σειράς The Legend of Zelda, το οποίο ανήκει στην κατηγορία των 2D games και έχει τίτλο The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του είναι πως στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται η πριγκίπισσα Zelda και όχι ο Link.

Παράλληλα, η Nintendo ανακοίνωσε τα νέα nintendo switch games που θα κυκλοφορήσουν του επόμενους μήνες, μεταξύ των οποίων είναι και το μεγαλύτερο Mario Party game της στην ιστορία της σειράς, το Super Mario Party Jamboree.

Αν θέλετε και εσείς να αγοράσετε μια νέα κονσόλα ή ψάχνετε να βρείτε παιχνίδια για το Nintendo σας θα τα βρείτε όλα σε απεριόριστη ποικιλία στο SHOFLIX.gr.

Κάντε τις αγοράς σας από την πλατφόρμα και όλα σας τα προϊόντα θα σας παραδοθούν άμεσα σε όποιο σημείο της Ελλάδας και αν βρίσκεστε.