Σε βαθιά κρίση το Μπαγκλαντές: Αψηφούν την απαγόρευση κυκλοφορίας – Βανδάλισαν το άγαλμα του Σέιχ Μουτζιμπούρ Ραχμάν

Οι διαδηλώσεις στο Μπαγκλαντές τη Δευτέρα έφτασαν σε κρίσιμο σημείο καθώς οι διαδηλωτές αψήφησαν την απαγόρευση κυκλοφορίας και παραβίασαν το παλάτι της πρωθυπουργού Χασίνα, αφήνοντάς της άλλη επιλογή από το να παραιτηθεί και να φύγει από τη χώρα.

Η αναταραχή κλιμακώθηκε περαιτέρω όταν το χαρούμενο πλήθος κατέστρεψε ένα άγαλμα του ιδρυτή πατέρα του Μπαγκλαντές, Σεΐχη Μουτζιμπούρ Ραχμάν στη Ντάκα.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, στρατιώτες και αστυνομικοί με τεθωρακισμένα οχήματα είχαν φράξει με συρματοπλέγματα τις διαδρομές προς το γραφείο του πρωθυπουργού Χασίνα στη Ντάκα.

The architect of Bangladesh, Sheikh Mujib assassinated twice within 50 years. #Bangladesh pic.twitter.com/sEK520muq1

— Rofl Gandhi 2.0 🏹 (@RoflGandhi_) August 5, 2024