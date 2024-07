Δεν θέλετε να πληρώσετε για έξτρα βαλίτσα στο αεροδρόμιο; Ιδού το πανέξυπνο κόλπο

Μια ταξιδιώτισσα αποκάλυψε πώς αψηφά τους αυστηρούς κανόνες των αεροπορικών εταιρειών για τις βαλίτσες, βάζοντας κρυφά μια επιπλέον τσάντα στο αεροπλάνο με ελάχιστο κόστος, ξεγελώντας τρόπον τινά τους ελέγχους στο αεροδρόμιο.

«Το κάνω εδώ και χρόνια, έχω εξοικονομήσει εκατοντάδες ευρώ»

Η Lisa Brown λέει ότι έχει εξοικονομήσει «εκατοντάδες λίρες» από τα «ακριβά» τέλη αποσκευών των αεροπορικών εταιρειών με αυτό το απολύτως νόμιμο κόλπο. Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο διαδίκτυο, η 28χρονη γυναίκα φαίνεται να αγοράζει μια σακούλα αξίας 10 λεπτών και ένα μπουκάλι νερό αξίας 1,45 λιρών στα duty-free. Στη συνέχεια, γέμισε την τσάντα από τα duty free με πράγματα για να μην χρειαστεί να πληρώσει για περισσότερες αποσκευές.

«Αν είστε σαν εμένα και έχετε αποφασίσει να πάρετε μια σούπερ φτηνή πτήση που συνοδεύεται μόνο από την τσάντα με τα προσωπικά σας αντικείμενα, τότε αυτό είναι το hack που χρειάζεστε»

Στο βίντεο, το οποίο έχει συγκεντρώσει 2,9 εκατομμύρια προβολές και 89.400 σχόλια, η Lisa φαίνεται να κάνει βόλτα στο αεροδρόμιο Stansted πριν πετάξει για τη Λιθουανία.

Αφού κάνει online check-in, η Lisa ελέγχει τα επιπλέον πράγματά της από τον έλεγχο ασφαλείας σε μια διαφορετική τσάντα και στη συνέχεια τα βάζει σε μια τσάντα για ψώνια στο αεροδρόμιο.

Η Lisa, από το Λονδίνο, δήλωσε στο Luxury Travel Daily: «Πολλοί άνθρωποι δεν παρατηρούν τις σημάνσεις και δεν ξέρουν πώς να τις χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά για να εξοικονομήσουν χρήματα.

«Το κάνω εδώ και χρόνια, έχω εξοικονομήσει πολλά χρήματα. Το αγαπημένο μου πράγμα είναι ότι δεν χρειάζεται να περιμένω την τσάντα μου στο τέλος. Η τιμή για τις αποσκευές μπορεί να είναι ακριβή, εκτός από την πληρωμή της πτήσης».

«Κάνω check-in online και έχω τα επιπλέον πράγματά μου ήδη χωρισμένα σε μια τσάντα όταν περνάω από τον έλεγχο ασφαλείας.

«Με τον ηλεκτρονικό έλεγχο, ελέγχουν τις αποσκευές σας μόνο στην πύλη, γεγονός που καθιστά τη μέθοδο αυτή αποτελεσματική. Επιπλέον, μπορείτε να αποθηκεύσετε την τσάντα για το επόμενο ταξίδι σας για να εξοικονομήσετε ακόμη περισσότερα χρήματα.

«Δοκίμασα και εφάρμοσα αυτό το hack στο αεροδρόμιο Stansted του Λονδίνου, στο Luton του Λονδίνου και στο Gatwick».

«Ναι, αυτό το κόλπο είναι νόμιμο»

Στο βίντεο που μοιράστηκε φαίνεται η ίδια να δείχνει μια πινακίδα που γράφει «πάρτε δύο τσάντες στο αεροπλάνο», η οποία επιτρέπει στους επιβάτες να φέρουν μια χειραποσκευή και μια τσάντα με ψώνια από το αεροδρόμιο.

Η Lisa εξηγεί: «Μην πληρώνετε επιπλέον τέλη για τις αποσκευές. Να ένα μυστικό του αεροδρομίου που δεν θέλουν να γνωρίζετε.

«Μπορείτε να πάρετε επιπλέον αποσκευές με 1,55 λίρες (1,83 ευρώ)».

«Αν είστε σαν εμένα και έχετε αποφασίσει να πάρετε μια σούπερ φτηνή πτήση που συνοδεύεται μόνο από την τσάντα με τα προσωπικά σας αντικείμενα, τότε αυτό είναι το hack που χρειάζεστε.

«Σήμερα αποφάσισα να φέρω μια τσάντα που είναι μεγαλύτερη από τις απαιτήσεις και το ξέρω, οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσω το κόλπο με τις αποσκευές και το κάνω ειδικά για να σας δείξω πόσο καλά λειτουργεί.

«Περνάτε λοιπόν από το duty free, αλλά δεν πρόκειται να βγείτε ακόμα. Αγοράζετε το φθηνότερο πράγμα, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι αυτό το νερό για και παίρνετε μια σακούλα για 10 λεπτά.

«Γεμίζετε αυτή την τσάντα με όλες τις επιπλέον αποσκευές σας και είναι ώρα να επιβιβαστείτε στην πτήση σας.

«Ναι, αυτό το κόλπο είναι νόμιμο. Μια σακούλα για ψώνια στο αεροδρόμιο είναι δωρεάν. Και ορίστε. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αποκτήσετε επιπλέον αποσκευές στις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους με 1,55 λίρες».

Το γνωστό – άγνωστο κόλπο

Το βίντεο κατακλύστηκε από σχόλια, καθώς ορισμένοι followers την ευχαρίστησαν για τη χρήσιμη συμβουλή, ενώ άλλοι την παρακάλεσαν να σταματήσει να μοιράζεται το μυστικό πριν το μάθουν οι αεροπορικές εταιρείες.

Ένα άτομο έγραψε: «Το κάνω αυτό εδώ και πολύ καιρό. Φυλάω τη σακούλα και την επαναχρησιμοποιώ».

Κάποιος άλλος έγραψε: «Εγώ το κάνω με 10 λεπτά, απλά αγοράζω μια σακούλα από το duty free».

«Απλά φέρνω μια επαναχρησιμοποιήσιμη τσάντα και την ανοίγω και βάζω τα προϊόντα μου στο παρελθόν στο duty free, έχω κάνει τέσσερις πτήσεις με αυτό και κανένα πρόβλημα», συμπλήρωσε ένας άλλος σχολιαστής.

*Με πληροφορίες από: The Sun | Kεντρική φωτογραφία θέματος: My Best Friend’s Wedding | TriStar Pictures