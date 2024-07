Φαμπρίτσιο Ρομάνο: «Συμφωνία ΠΑΟΚ – Σόρταϊρ» (pic)

Έκπληξη με την απόκτηση του Σόλα Σόρταϊρ ετοιμάζεται να κάνει ο ΠΑΟΚ, αφού σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Άγγλο μεσοεπιθετικό.

Ο 20χρονος, προϊόν των ακαδημιών της Γιουνάιτεντ, είχε 12 συμμετοχές με 9 γκολ και 4 ασίστ με την Κ23 του συλλόγου, ενώ πέρασε το δεύτερο εξάμηνο της περασμένης σεζόν δανεικός στην Μπόλτον (16 συμμετοχές, 1 γκολ, 2 ασιστ).

Έχει κάνει 5 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα της Γιουνάιτεντ και το αγωνιστικό προφίλ του Σόρταϊρ μαρτυρά έναν παίκτη που παίζει με την ίδια ευκολία και στις τρεις θέσεις πίσω από τον επιθετικό.

«Ο ΠΑΟΚ κατέληξε σε προφορική συμφωνία για την υπογραφή του πρώην παίκτη της Μάντσεστερ Γιουναίτεντ, Σόλα Σόρταϊρ. Παρά το ενδιαφέρον από συλλόγους της Αγγλίας, της Ισπανίας, του MLS και της Σαουδικής Αραβίας, ο Άγγλος αναμένεται να ταξιδέψει και να υπογράψει την επόμενη εβδομάδα. Ο Σόρταϊρ, είναι ελεύθερος μετά την αποχώρηση από τη Γιουνάιτεντ», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ρομάνο.

