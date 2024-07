Ο Τζο Μπάιντεν απηύθυνε την Τετάρτη διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό. Στην ομιλία αυτή απαριθμούσε τους λόγους για τους οποίους αποσύρθηκε από τις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν στις ΗΠΑ το επόμενο διάστημα.

Μέσα στους ανθρώπους που το παρακολούθησαν ήταν και ο Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα υπάρχουν και φωτογραφίες που τον δείχνουν να βλέπει τον Μπάιντεν την ώρα που μίλαγε. Ο πρώην πρόεδρος ήταν μέσα στο προσωπικό του αεροσκάφος την ώρα του διαγγέλματος, έπειτα από μια ομιλία στη Βόρεια Καρολίνα.

Στην πρώτη φωτογραφία, από τον Νταγκ Μιλς, φωτογράφο των New York Times, ο πρώην πρόεδρος παρακολουθεί σε μια τηλεοπτική οθόνη με προσοχή -αν όχι με προσήλωση- τον Τζο Μπάιντεν να μιλά από το Οβάλ Γραφείο.

.@realDonaldTrump watches President Biden’s address to the Nation, from his plane following a rally in Charlotte, NC. pic.twitter.com/ohDhsqtVqC

— Doug Mills (@dougmillsnyt) July 25, 2024