Λίγα 24ωρα μετά την απόσυρσή του από την κούρσα των εκλογών και μία μόλις ημέρα μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας της Κάμαλα Χάρις, ο Τζο Μπάιντεν «έσπασε» τη σιωπή του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έσπευσε να πάρει θέση στα όσα συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου, υπογραμμίζοντας ότι στελέχη των Ρεπουμπλικανών δηλώνουν ότι θα πάρουν τα όπλα σε περίπτωση ήττας από τους Δημοκρατικούς.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σχολίασε τα όσα ανέφερε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής στην πολιτεία του Οχάιο, Τζορτζ Λανγκ, μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση του υποψήφιου αντιπροέδρου των Ρεπουμπολικανών, Τζέι Ντι Βανς.

«Πιστεύω ολόψυχα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζέι Ντι Βανς είναι η τελευταία ευκαιρία να σώσουμε τη χώρα μας. Πολιτικά, φοβάμαι ότι αν χάσουμε, θα χρειαστεί εμφύλιος πόλεμος για να σωθεί η χώρα. Και θα σωθεί. Είναι το μεγαλύτερο πείραμα στην ιστορία της ανθρωπότητας» είχε πει ο Λανγκ.

Ο Τζο Μπάιντεν υποστήριξε ότι οι Ρεπουμπλικανοί «προτρέπουν σε βία και απειλεί τα θεμέλια της δημοκρατίας μας».

Folks, calls to violence threaten our democracy’s foundation.

You can’t love your country only when you win.

Let’s solve our problems with ballots and elect @KamalaHarris as the next President of the United States of America.pic.twitter.com/wfREMvAyNo

— Joe Biden (@JoeBiden) July 23, 2024