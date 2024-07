Συνέχισε τις προκλήσεις ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που επιστρέφοντας από τα κατεχόμενα, όπου παρέστη στη φιέστα για την 50ή επέτειο από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, επανήλθε με σχόλια κατά του Νίκου Δένδια.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την πτήση της επιστροφής του στην Άγκυρα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι ο χαρακτηρισμός «κατακτητές» του Νίκου Δένδια προς τους Τούρκους «δεν θα μπορούσε να είναι πιο θρασύς» και κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βάλει τον Έλληνα υπουργό στη θέση του, ξεχνώντας ηθελημένα την διακήρυξη της Αθήνας ότι οι θέσεις της Ελλάδας για το Κυπριακό εκφράζονται ενιαία.

Παράλληλα, ζήτησε να αποφεύγονται κινήσεις που μπορούν να κλιμακώσουν την ένταση στην Κύπρο, λέγοντας με νόημα: «η συνενοχή σε σφαγές στο Ισραήλ δεν θα εξυπηρετούσε ούτε τους Ελληνοκύπριους ούτε την Ελλάδα».

Σύμφωνα με τον Ερντογάν, η Τουρκία δεν θα διστάσει να κατασκευάσει ναυτικές βάσεις ή άλλες θαλάσσιες δομές στη «Βόρεια Κύπρο», όπως ονόμασε το ψευδοκράτος. «Έχουμε και εμείς θάλασσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Sabah, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είπε: «Μίλησα με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. «Θα είμαι στη Βόρεια Κύπρο [σ.σ. Κατεχόμενα] την ίδια ημέρα, θα απευθυνθώ εκεί στον λαό της Βόρειας Κύπρου. Έμαθα ότι θα βρίσκεστε και εσείς στον Νότο και θα απευθυνθείτε από εκεί. Υποθέτω ότι δεν θα κάνουμε δηλώσεις που θα ενοχλήσουν ο ένας τον άλλον», του είπα. Είπε ότι σκεφτόταν το ίδιο με εμένα. Ωστόσο, δυστυχώς, ο Έλληνας υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε μια διαφορετική ατμόσφαιρα, προφανώς αγνοώντας τη συνάντησή μας με τον Μητσοτάκη, έκανε τέτοιες δηλώσεις. Δεν μπορεί να υπάρξει πιο άκομψη και με θράσος δήλωση από το να σηκώνεται και να λέει ότι «οι Τούρκοι είναι κατοχική δύναμη εκεί». Επομένως, ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να βάλει τον συγκεκριμένο υπουργό στη θέση του. Δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε περισσότερο. Έχουμε ήδη μιλήσει για ό,τι επρόκειτο να συζητήσουμε. Συνεχίζουμε την πορεία μας».

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος, επανέλαβε τα περί ειρηνευτικής επιχείρησης στην Κύπρο, αναφερόμενος στην τουρκική εισβολή.

«Κατά καιρούς, βλέπουμε λαϊκιστικές φιγούρες στην Ελλάδα να προσπαθούν να υπονομεύσουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών με τέτοια ρητορική. Θέλουμε να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας με την Ελλάδα με κατανόηση καλής γειτονίας. Φυσικά, αυτό δεν απαιτεί από εμάς να παραμείνουμε σιωπηλοί απέναντι σε τέτοιες ανοησίες. Όπως όλοι γνωρίζουν πολύ καλά, η Τουρκία διεξήγαγε την «Ειρηνευτική Επιχείρηση στην Κύπρο» για την ειρήνη, όπως υποδηλώνει και το όνομά της, και η ειρήνη εγκαθιδρύθηκε ως αποτέλεσμα αυτής της επέμβασης. Τότε, η Τουρκία διεξήγαγε αυτή την επιχείρηση για να θέσει ένα ξεκάθαρο και αποφασιστικό τέλος στη γενοκτονία που ξεκίνησε τόσο από την ελληνοκυπριακή πλευρά όσο και από τους πραξικοπηματίες στην Ελλάδα».

Την ίδια ώρα ο Τούρκος πρόεδρος, υποστήριξε ότι δεν θα υπάρξει επανέναρξη συνομιλιών για το Κυπριακό αν δεν αναγνωριστεί το ψευδοκράτος. «Ειλικρινά, δεν βλέπουμε τη δυνατότητα να ξεκινήσει μια νέα διαπραγματευτική διαδικασία στην Κύπρο χωρίς την καθιέρωση μιας εξίσωσης όπου και οι δύο πλευρές θα κάθονται στο τραπέζι ως ίσοι και θα αποχωρούν ως ίσοι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επέμεινε δε στη λύση των δύο κρατών.

«Το Κυπριακό δεν είναι μόνο δικό μας, αλλά και η κόκκινη γραμμή των 85 εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό μια για πάντα. Κανείς δεν έχει την πολυτέλεια να δει και να παρουσιάσει τον τουρκοκυπριακό λαό, το ουσιαστικό στοιχείο του νησιού, ως μειονότητα. Το επιβεβαιώσαμε κυριολεκτικά στη σημερινή μας επίσκεψη. Καθίσταται σαφές μέρα με τη μέρα ότι το μοντέλο των δύο κρατών είναι η μόνη λύση στο Κυπριακό. Η Τουρκία και ο τουρκοκυπριακός λαός έχουν κάνει κάθε θυσία στον δρόμο προς τη λύση» είπε.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε πως «εάν χρειαστεί η Τουρκία θα κατασκευάσει ναυτικές βάσεις και θαλάσσιες υποδομές στη Βόρεια Κύπρο», προσθέτοντας με νόημα: «η συνενοχή σε σφαγές στο Ισραήλ δεν θα εξυπηρετούσε ούτε τους Ελληνοκύπριους ούτε την Ελλάδα».

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Είναι απαραίτητο να αποφευχθούν προσεκτικά βήματα που δεν θα συμβάλουν ποτέ στην ειρήνη του νησιού, θα αυξήσουν τις εντάσεις και θα οδηγήσουν σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Το να είσαι συμβαλλόμενο μέρος στη σφαγή στο Ισραήλ δεν θα ωφελήσει ούτε τους Έλληνες ούτε την Ελλάδα. Επιπλέον, εάν χρειαστεί, μπορούμε να χτίσουμε ναυτικές βάσεις και ναυτικές δομές στο Βορρά. Έχουμε και θάλασσα».

#BREAKING ‘If necessary,’ Türkiye to build naval bases, maritime structures in Northern Cyprus, Erdogan tells journalists on return trip from visit to East Mediterranean island pic.twitter.com/xk5MVEaj6f

— Anadolu English (@anadoluagency) July 21, 2024