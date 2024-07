Έτσι μοιάζει ένας σεισμός στα βάθη του ωκεανού – Δείτε βίντεο

Ο σεισμός αποτελεί για πολλούς ο φόβος και ο τρόμος, είτε τον έχουν βιώσει, είτε όχι. Σίγουρα η εμπειρία του είναι το λιγότερο κάτι το ατυχές, πόσο μάλλον εάν αυτό συμβεί στα βάθη του ωκεανού.

Οι ηφαιστειακές εκρήξεις, οι ανεμοστρόβιλοι, τα τσουνάμι μπορούν να είναι καταστροφικά και χάρη σε διάφορα βίντεο που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μια εικόνα για το πώς μοιάζουν.

Ωστόσο, ελάχιστοι γνωρίζουμε πώς μοιάζει ένας σεισμός στα βάθη του ωκεανού. Μέχρι σήμερα, τουλάχιστον, καθώς ένα νέο βίντεο έρχεται να μας δείξει πώς μοιάζει μια σεισμική δόνηση και να προστεθεί στους φόβους των χρηστών του Διαδικτύου.

Όπως θα δείτε πρόκειται για πλάνα που καταγράφουν μία ομάδα δυτών να βρίσκεται στον πυθμένα της θάλασσας και έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα να σημειώνεται σεισμός. Το αποτέλεσμα είναι η άμμος να ανυψώνεται και τα ψάρια να κολυμπούν πανικόβλητα. Παράλληλα οι δύτες προσπαθούν να κρατηθούν από τα κοράλλια.

Σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση στο Reddit το μέγεθος του σεισμού ήταν 7.2 Ρίχτερ.

«Ναι, αυτός είναι σίγουρα ένας εφιάλτης», σχολίασε ένας χρήστης κάτω από το βίντεο.

«Γα***το! Νόμιζα πως ήταν άσχημα να βιώνεις έναν σεισμό στη στεριά. Κάτω από το νερό φαίνεται απολύτως τρομακτικό», έγραψε ένας άλλος.

Ωστόσο, υπήρξαν κάποιοι που δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν να βιώσουν έναν σεισμό κάτω από το νερό παρά να βρίσκονται στη στεριά.

«Υποθέτω ότι είναι ασφαλέστερο κατά κάποιο τρόπο. Τίποτα δεν θα πέσει πάνω στο κεφάλι σου, σωστά;» σχολίασε ένας χρήστης.

This is what an Earthquake looks like underwater.

Earthquakes underwater can lead to tsunamis, or large waves that can be dangerous when they reach the coast. The earthquake also messes with the pressure underwater, affecting how sea animals live. pic.twitter.com/IZZFd5QGD7

— H0W_THlNGS_W0RK (@HowThingsWork_) July 16, 2024