Προβλήματα στις πτήσεις σε όλο τον κόσμο προκάλεσε το διεθνές ψηφιακό βραχυκύκλωμα της Microsoft. Αν και οι δυσλειτουργίες στα αεροδρόμια αντιμετωπίστηκαν ε εφεδρικά συστήματα, υπήρξαν ορισμένες περιπτώσεις όπου καταγράφηκαν πολύωρες καθυστερήσεις.

Το πρόβλημα στο σύστημα της Microsoft «έσβησε» τα πληροφοριακά συστήματα παγκοσμίως με τα προβλήματα να εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στα αεροδρόμια.

Στις ΗΠΑ, η FAA ανακοίνωσε ότι η Delta Air Lines, η United Airlines, η American Airlines και η Allegiant Air είχαν καθηλωθεί το πρωί της Παρασκευής.

Μέχρι τις 9:20 π.μ., υπήρχαν περισσότερες από 2.900 καθυστερήσεις πτήσεων στις ΗΠΑ και περισσότερες από 1.280 ακυρώσεις, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightAware.

Τις τελευταίες ώρες viral έχει γίνει ένα timelapse video το οποίο απεικονίζει τον ουρανό πάνω από τις ΗΠΑ. Σε διάστημα 12 ωρών ο ουρανός έχει αδειάσει κατά τη διάρκεια του βραχυκυκλώματος την Παρασκευή, με τις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες να επιβάλουν πανεθνική στάση εδάφους μέχρι να επανέλθουν τα τεχνολογικά συστήματα.

🇺🇸 US skies empty through the global outage

This 12-hour timelapse shows the complete air traffic for American Airlines, Delta, and United flights over mainland USA during the massive worldwide tech outage Friday, after all three airlines enforced a nationwide ground stop. pic.twitter.com/ayc2YslQ3H

— Lord Bebo (@MyLordBebo) July 19, 2024