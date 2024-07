«Μονακό και Μακάμπι πιέζουν για ΜακΚίσικ»

Ανοιχτό παραμένει το μέλλον του Σακίλ ΜακΚίσικ στον Ολυμπιακό, καθώς ο Αμερικανός έχει προξενήσει το ενδιαφέρον από ομάδες της Euroleague που θα ήθελαν να τον αποκτήσουν.

Πριν από μερικές μέρες είχε γίνει γνωστό πως η Μονακό εξέταζε ενδελεχώς την περίπτωσή του, θέλοντας να προσθέσει έναν αθλητικό γκαρντ στη περιφέρειά της.

Σύμφωνα με τον Ματέο Αντρεάνι, η ομάδα του Πριγκιπάτου δεν τα παρατάει και φαίνεται πως πιέζει τους Ερυθρόλευκους για την απόκτησή του. Ω

στόσο οι Μονεγάσκοι δεν… παίζουν μόνοι τους, αφού στην κούρσα έχει μπει και η Μακάμπι Τελ Αβίβ, όπως τονίζει ο Ιταλός δημοσιογράφος.

Ο ΜακΚίσικ έχει ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο με το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα και ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να τον αφήσει να φύγει αν δεν ικανοποιηθεί οικονομικά.

AS Monaco is pushing to have Shaquielle McKissic.

Also Maccabi Tel-Aviv on the player, but Monaco strongly wants him.

Olympiacos Piraeus ask a buyout, won’t leave him for free.#basketball #baloncesto #EuroLeague #Transfers #Maccabi #TelAviv #Monaco #Ολυμπιακός https://t.co/dcDZO5L97m

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) July 15, 2024