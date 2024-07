Εξελίξεις με Μπραζντέικις στον Ολυμπιακό

Οριστική εξέλιξη φαίνεται πως υπάρχει σχετικά με το μέλλον του Ίγκνας Μπραζντέικις.

Ο 25χρονος φόργουορντ θα αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό και επόμενος σταθμός της καριέρας του θα είναι, όπως όλα δείχνουν, η Ζάλγκιρις Κάουνας, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Ντονάτας Ουρμπόνας στο «Basketnews».

Το συμβόλαιο του Μπραζντέικις με τους Πειραιώτες λήγει το 2026, ωστόσο αναμένεται να αποδεσμευτεί για να γυρίσει στην πατρίδα του και να επιστρέψει στη Ζάλγκιρις, η οποία ήταν η προηγούμενη ομάδα του πριν τον Ολυμπιακό.

Ο Λιθουανός άσος, με καναδική καταγωγή, είχε 3,6 πόντους, 1,7 ριμπάουντ και 0,6 ασίστ σε 11 λεπτά ανά αγώνα με τους «ερυθρόλευκους» τη σεζόν 2023/24 στη Euroleague, ενώ στην ρούκι του σεζόν στη διοργάνωση με τη Ζάλγκιρις, το 2022/23, είχε 11,6 πόντους, 2,9 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ σε 22 λεπτά κατά μέσο όρο.

Olympiacos swingman Ignas Brazdeikis is finalizing an agreement to return to Zalgiris, per sources.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) July 15, 2024