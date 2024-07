Οι τηλεθεατές έχουν μείνει μπερδεμένοι με μια παράξενη ευρωπαϊκή τηλεοπτική σειρά στην οποία η «Άνγκελα Μέρκελ» λύνει δύσκολα εγκλήματα αμέσως μετά τη συνταξιοδότησή της. ΟΚ, όλοι γνωρίζουμε και έχουμε δει χιουμοριστικές ή ημιχιουμοριστικές σειρές μυστηρίου με ντετέκτιβ όλων των ειδών, αλλά μια πρώην καγκελάριος να λύνει εγκλήματα, μικρά και μεγάλα, είναι ίσως η πιο ευφάνταστη ιδέα που έχει πέσει σε γραφείο σεναριογράφων και έπιασε.

Η «Miss Merkel», μια γερμανική σειρά παραγωγής του RTL που έκανε πέρυσι το ντεμπούτο της, παρακολουθεί μια δραματοποιημένη εκδοχή της πρώην καγκελαρίου της Γερμανίας που ζει με τη σύνταξή της στο Ούκερμαρκ και καθώς βρίσκεται εκτός εργασίας, να αποφασίζει πως η επίλυση μυστηρίων είναι η καλύτερη επιλογή καριέρας.

Η Katharina Thalbach, η οποία υποδύεται την πρώην καγκελάριο, η οποία κυβέρνησε τη Γερμανία, την Ευρώπη και σίγουρα την Ελλάδα από το 2005 έως το 2021, ανέλαβε το τιτάνιο έργο να προσπαθήσει να αποδείξει πως οι Γερμανοί έχουν χιούμορ. Χωρίς μάλιστα να ξεκινήσει κάποιος παγκόσμιος πόλεμος ή μια παγκόσμια αιματοχυσία.

Η Miss Merkel λοιπόν, κόντρα στα θέλω του συζύγου της, του σωματοφύλακά της και πιθανώς του φαντάσματος του Βολφγκανγκ Σόιμπλε from the other side, αποφασίζει να ριχτεί με βοηθό το σκυλάκι της στην επίλυση εγκλημάτων.

Η Μις Μέρκελ λύνει τους γρίφους και τα μυστήρια με το σκυλάκι της τον Πούτιν

Μετά την ανάρτηση του τρέιλερ της σειράς, η οποία έχει μεταγλωττιστεί στα ιταλικά και μεταδίδεται από το ιταλικό κανάλι Rai2, πολλοί τηλεθεατές εξέφρασαν την απορία τους για τη σειρά και το σκεπτικό της, ενώ παράλληλα ήλπιζαν σε δράματα βασισμένα σε άλλους πολιτικούς υψηλού προφίλ.

Στην πράξη το σενάριο πατάει σε δύο άξονες στην τηλεοπτική σειρά Miss Marple και την σειρά βιβλίων Serwoof Holmes, με ένα σκυλάκι που μοιάζει με παγκ, το οποίο λύνει μυστήρια. Η γερμανική σειρά βασίζεται στην ομώνυμη σειρά βιβλίων, γραμμένη από τον David Safier. Στα βιβλία, η «Άνγκελα Μέρκελ» είναι οπλισμένη με τον βοηθό της, το σκυλάκι της που έχει το τουλάχιστον ασυνήθιστο όνομα Πούτιν.

Παρά την θέλησή της να αποσυρθεί, η ανακάλυψη του πτώματος ενός αριστοκράτη κοντά της, ο οποίος είχε κλειδωθεί στο κελάρι ενός κάστρου, ξυπνά μέσα της τη δίψα να επιστρέψει στη δημόσια ζωή, αυτή τη φορά ως ντετέκτιβ με κυρουλίστικα ταγιέρ.

Η κανονική Μέρκελ και το πανευρωπαϊκό γκελ στον κόσμο

Η κανονική Μέρκελ κατά τη συνταξιοδότησή της είχε δηλώσει πως «Ίσως προσπαθήσω να διαβάσω κάτι, μετά τα μάτια μου θα αρχίσουν να κλείνουν επειδή είμαι κουρασμένη, μετά θα πάρω έναν μικρό υπνάκο και μετά θα δούμε πού θα ξεπεταχτώ». Τι τό’θελε; Ξεπετάχτηκε ήδη στις τηλεοράσεις Γερμανών και Ιταλών και απειλή ως γνήσια Γερμανίδα να κατακτήσει την Ευρώπη.

Μετά την προβολή της στον γερμανικό τηλεοπτικό σταθμό RTL+, η εκπομπή «Miss Merkel» έφτασε και στην ιταλική τηλεόραση, μεταγλωττισμένη φυσικά όπως οι περισσότερες σειρές στην Ιταλία. Αν ακούσετε τους γείτονες να φωνάζουν «Ayuto» μην ανησυχήσετε, λογικά έπεσαν στην σειρά μυστηρίου που είναι φτιαγμένη να αποτελείται από ευκολόπεπτα επεισόδια για όλες τις ηλικίες.

Πέραν της πλάκας, η Άνγκελα Μέρκελ μέσα από την πολύχρονη διακυβέρνησή της για πολλούς Γερμανούς είναι η «θεία Άνγκελα» γεγονός που προσδίδει μια ανεξήγητη αγάπη. Κάτι αντίστοιχο βγάζει και στους υπόλοιπους ευρωπαίους και μαζί μια οικειότητα, τουλάχιστον στις χώρες που δεν καταστράφηκε η ζωή από την λιτότητα που επέβαλε η Γερμανία σε όλη την Ευρώπη, με ταυτόχρονες ιδιωτικοποιήσεις και την καταστροφή των συστημάτων υγείας.