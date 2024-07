Το συγκρότημα The Killers διέκοψε τη συναυλία του στην O2 Arena του Λονδίνου το βράδυ της Τετάρτης (10/7) και πρόβαλε τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης της εθνικής Αγγλίας με την Ολλανδία για τα ημιτελικά του Euro 2024.

Αφού οι παίκτες του Γκάρεθ Σάουγκεϊτ επικράτησαν με σκορ 2-1 και πήραν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής (14/7) κόντρα στην Ισπανία, το συγκρότημα συνέχισε με την επιτυχία του «Mr Brightside».

Αρκετοί θαυμαστές δημοσίευσαν στιγμιότυπα από την αξέχαστη στιγμή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα φώτα της O2 Arena έσβησαν και ο σχολιαστής του ITV ακούστηκε από τα ηχεία, καθώς οι τελευταίες στιγμές του αγώνα προβάλλονταν ως σκηνικό της μπάντας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Independent».

What a moment – The Killers show the #England match before tearing into Mr Brightside! pic.twitter.com/xDAO1QHk63

— Cameron Poole (@Cameron_Poole95) July 10, 2024