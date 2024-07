Όταν ο Μέσι φωτογραφιζόταν με τον νεογέννητο Γιαμάλ – Η ιστορία πίσω από τη viral φωτογραφία (pic)

Ο Λαμίν Γιαμάλ σε ηλικία 16 ετών έχει «τρελάνει» κόσμο με τις επιδόσεις του στο Euro φορώντας την φανέλα της Ισπανίας, με το highlight του νεαρού μεσοεπιθετικού στα γήπεδα της Γερμανίας να αποτελεί το απίθανο γκολ που πέτυχε στον χθεσινό ημιτελικό κόντρα στη Γαλλία.

Ωστόσο, η τύχη, η συγκυρία ή ίσως και η μοίρα έβαλε τον μικρό, πέντε μηνών τότε, Γιαμάλ στην αγκαλιά του σταρ της Μπαρτσελόνα, Λιονέλ Μέσι σε μια ιστορία που μοιάζει με… προφητεία. Ήταν μια φωτογράφηση φιλανθρωπικού χαρακτήρα για το αθλητικό ημερολόγιο του 2008 σε συνεργασία με το Ίδρυμα της Μπαρτσελόνα και της UNICEF.

«Ο Λαμίν ήταν πολύ φιλικός. Κέρδισε τον Μέσι με δύο χαμόγελα» εξομολογείται ο Χοάν Μονφόρτ, ο δημιουργός της φωτογραφίας που δυο δεκαετίες αργότερα προκάλεσε…πανικό στα social media.

Ο Οριόλ Κανάλς, τότε επικεφαλής μάρκετινγκ της Sport, ήταν εκεί. «Ο Μέσι εντυπωσιάστηκε περισσότερο από το μωρό παρά από την κάμερα», θυμάται ο Κανάλς για τον ντροπαλό Μέσι, ο οποίος είχε αρχίσει να ξεχωρίζει μετά το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα τέσσερα χρόνια νωρίτερα.

Ηταν τέλη του 2007. Η «Sport» διοργάνωσε τη δεύτερη έκδοση ενός φιλανθρωπικού ημερολογίου στο οποίο κάθε μήνα ένας παίκτης της Μπάρτσα πόζαρε για μια φωτογραφία με παιδιά. Η καταλανική εφημερίδα, σε συμφωνία με τον σύλλογο, επέλεξε παίκτες της Μπαρτσελόνα για να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα. Μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν – κανονικά ένας ποδοσφαιριστής ανά ημέρα – στα αποδυτήρια του «Καμπ Νόου».

Οι Κανάλς και Μόνφορτ προετοίμασαν το σκηνικό και περίμεναν τους παίκτες να εμφανιστούν. Στην πρώτη έκδοση, στον προγραμματισμό κυριάρχησε η βιασύνη. «Είχαμε την ιδέα για πολύ καιρό. Αλλά το πρώτο ημερολόγιο φτιάχτηκε μέσα σε πέντε ημέρες. Ήταν τρελό, αλλά και με όλες τις ιδιαιτερότητες των παικτών», θυμάται ο Κανάλς. Εκείνη την εποχή, τα παιδιά που συμμετείχαν στις φωτογραφήσεις ήταν γνωστοί ή μέλη της οικογένειας.

Τη δεύτερη φορά, ήταν διαφορετικά. «Την επόμενη φορά που είχαμε περισσότερο χρόνο, ζητήσαμε από τη UNICEF να μας στείλει κάποια παιδιά», τονίζει ο Κανάλς.

Ο Μουνίρ Νασράουι και η Σέιλα Εμπανά, γονείς του Λαμίν και κάτοικοι της γειτονιάς Rocafonda, αποφάσισαν να βάλουν τον γιο τους στην κλήρωση. Ίσως ήταν τύχη ή ίσως ήταν η μοίρα. Ο Λαμίν ήταν ένας από τους εκλεκτούς. Και ίσως ήταν σύμπτωση ότι εμφανίστηκε στην αγκαλιά του Μέσι.

Όπως και 17 χρόνια αργότερα, ο πατέρας του νεαρού ποδοσφαιριστή βρήκε ξανά τις φωτογραφίες και τις δημοσίευσε στα social media. Η εικόνα έχει γίνει viral, παίζει παντού, όλοι αναρωτιούνται αν είναι… fake.

🚨🇪🇸🇦🇷 Lionel Messi with Lamine Yamal as a baby back in December 2007, from Spanish newspaper @sport.

It was a photoshoot organised for a charity calendar. pic.twitter.com/C7jCKbYnp7

— EuroFoot (@eurofootcom) July 5, 2024