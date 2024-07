Και ο Ανταμ Σμιθ ζητά από τον Μπάιντεν να αποχωρήσει

Ο αμερικανός βουλευτής Ανταμ Σμιθ (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters), ο ανώτερος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Ενοπλων Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, σε συνέντευξή του χθες Δευτέρα στο CNN κάλεσε τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να εγκαταλείψει την προεδρική κούρσα.

I’m calling on President Biden to step down. If President Biden continues his campaign, it would be a mistake. President Biden has shown strong leadership, but it’s clear he is no longer the best candidate to meet the demands of the office. https://t.co/A82yiuDqRu

— Adam Smith (@electadamsmith) July 8, 2024