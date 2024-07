Η Barbie έγινε… έκθεμα σε μουσείο του Λονδίνου

Αφιερωμένη έκθεση στην πασίγνωστη κούκλα Barbie φιλοξένησε το Design Museum, όπου παρουσιάστηκαν πάνω από 180 διαφορετικές κούκλες, με πιο χαρακτηριστική και πιο σπάνια, εκείνη που έμεινε μισό χρόνο στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το 2022.

Η έκθεση έρχεται έναν χρόνο μετά από την μεγάλη επιτυχία της ταινίας «Barbie» της Γκρέτα Γκέργουιγκ, με την Μάργκοτ Ρόμπι να ενσαρκώνει μοναδικά την δημοφιλέστερη κούκλα όλων των εποχών, υπενθυμίζοντάς μας πως δεν πρόκειται απλώς για ένα παιχνίδι αλλά για μία κούκλα – σύμβολο.

Η έκθεση ανοίγει με την πρώτη Barbie, το πρώτο μοντέλο που δημιουργήθηκε το 1959 από την Mattel, η οποία συμμετέχει επίσης στην έκθεση. Οι επισκέπτες μπορούν επιπλέον να δουν την σέρφερ Barbie αλλά και την «Totally hair Barbie» του 1992, με τα μακριά μαλλιά της.

Οι πρώτες μαύρες, ισπανόφωνες και Ασιάτισσες Barbie αλλά και η Barbie με σύνδρομο Down και εκείνη με αναπηρικό αμαξίδιο έχουν επίσης την θέση τους στην έκθεση.

Οι διοργανωτές πίσω από την έκθεση είναι ιδιαίτερα υπερήφανοι για την παρουσίαση της Barbie που κατάφερε να ταξιδέψει στο διάστημα. Είναι σχεδιασμένη για να μοιάζει στην Σαμάνθα Κριστοφορέτι, την πρώτη Ευρωπαία που ανέλαβε τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Η Ιταλίδα αστροναύτης συνταξίδεψε με την εμβληματική Barbie για έξι μήνες το 2022.

