Το ΕΚΠΑ αναγορεύει σε επίτιμο διδάκτορα τον Ανδρέα Δρακόπουλο και τιμά την προσφορά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Στον 19ο αιώνα το νεαρό ελληνικό κράτος έκανε τα πρώτα του βήματα. Ήταν τότε που προσέτρεξαν προς βοήθειά του οι εθνικοί ευεργέτες. Δηλαδή, οι ιδιαίτερα εύποροι Έλληνες της διασποράς που ήρθαν και συνείσφεραν σημαντικό μέρος του πλούτου τους στο νεοσύστατο κράτος. Τα ονόματά τους τα συναντάμε ακόμη στα ονόματα δρόμων, κτιρίων και ιδρυμάτων. Χάρη σε αυτούς ενισχύθηκε η παιδεία και οι υποδομές του κράτους. Όμως, θα ήταν να πιστέψουμε ότι το νήμα αυτό έμεινε μόνο στον Αρσάκη, τον Βαρβάκη, τον Σίνα, τον Μπενάκη, τον Ζάννα, για να αναφέρουμε κάποια παραδείγματα. Αντίθετα, η διάθεση εθνικής ευεργεσίας συνεχίζεται μέχρι τις ημέρες μας. Γι’ αυτό και η τελετή και βράβευση που θα πραγματοποιθεί την Πέμπτη 4 Ιουλίου στην αίθουσα τελετών του ΕΚΠΑ θα τιμήσει ένα ίδρυμα και τον πρόεδρό του που σήμερα επιτελεί ρόλο ανάλογο των εθνικών ευεργετών.

Ειδικότερα 4η Ιουλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 στη Μεγάλη Αίθουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσία του πρύτανη κ. Γεράσιμου Σιάσου, θα πραγματοποιηθεί η αναγόρευση του κ. Ανδρέα Δρακόπουλου, Προέδρου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), σε επίτιμο διδάκτορα των Τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, και η απόδοση του τίτλου του Μεγάλου Ευεργέτη του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Με αυτό τον τρόπο αναγνωρίζεται η προσφορά του Ιδρύματος Σταύρος που για πάνω από εικοσιπέντε χρόνια στηρίζει με πλήθος δωρεών όλους τους τομείς σπουδών του ΕΚΠΑ, θετικών, ανθρωπιστικών, επιστημών υγείας, αναδεικνύοντας το όραμα του Ιδρύματος και του Προέδρου του Ανδρέα Δρακόπουλου, για μία δημόσια εκπαίδευση υψηλοτάτου επιπέδου.

Ως ευεργέτης του Πανεπιστημίου Αθηνών το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) έχει κάνει δωρεές που αφορούν την επισκευή εμβληματικών κτιρίων, όπως το εντευκτήριο Κωστής Παλαμάς, την υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αλλά και την ενίσχυση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικόν, τις πανεπιστημιακές κλινικές σε άλλα νοσοκομεία, αλλά στις υποδομές του Τμήματος Νοσηλευτικής. Όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο της μεγαλύτερης πρωτοβουλίας που έχει πάρει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), που είναι η Πρωτοβουλία για την Υγεία που στόχο έχει την πρόσβαση σε ποιοτική περίθαλψη για όλους.

Το πρόγραμμα της αναγόρευσης του Ανδρέα Δρακόπουλου σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ

Προσφώνηση από τον Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή κ. Γεράσιμο Σιάσο.

Παρουσίαση του έργου και της προσωπικότητας του τιμωμένου από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή κ. Νικόλαο Αρκαδόπουλο.

Αναγόρευση του τιμωμένου:

Ανάγνωση των κειμένων του Ψηφίσματος των Τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, της Αναγόρευσης και του Διδακτορικού Διπλώματος από τον Πρόεδρο του Τμήματος Νοσηλευτικής, Καθηγητή κ. Παύλο Μυριανθέα.

Περιένδυση του τιμωμένου με την τήβεννο της Σχολής Επιστημών Υγείας από τον Κοσμήτορα της Σχολής, Καθηγητή κ. Εμμανουήλ Πικουλή.

Προβολή video για το σύνολο της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Απόδοση του τίτλου του Μεγάλου Ευεργέτη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Ομιλία του τιμώμενου Προέδρου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), κ. Ανδρέα Δρακόπουλου.

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) – 28 χρόνια προσφοράς

To Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι ένας ιδιωτικός διεθνής φιλανθρωπικός οργανισμός που πραγματοποιεί δωρεές σε οργανισμούς και προγράμματα, παγκοσμίως, τα οποία αναμένεται να επιφέρουν αισθητά, διαχρονικά και θετικά αποτελέσματα ευρέως στην κοινωνία. Από το 1996, το ΙΣΝ έχει εγκρίνει περισσότερα από $3.7 δισεκατομμύρια, μέσω 5.400 και πλέον δωρεών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε 134 χώρες ανά τον κόσμο.

Ποιος είναι ο Ανδρέας Κ. Δρακόπουλος

Ο Ανδρέας Δρακόπουλος είναι Πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), επιδεικνύοντας ιδιαίτερη αφοσίωση στο φιλανθρωπικό έργο, τόσο στον προσωπικό όσο και στον δημόσιο βίο του. Είναι ακόμη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Rockefeller, στη Νέα Υόρκη, του Πανεπιστημίου Johns Hopkins (JHU) στη Βαλτιμόρη, και του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) στην Ουάσιγκτον. Επιπλέον, είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Βιοηθικής Berman στο JHU καθώς και του Συμβουλευτικού Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης (NYPL), ενώ από την περίοδο 2003 – 2010 υπηρέτησε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της NYPL. Από το 2009 έως το 2018 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Peterson στην Ουάσιγκτον και κατά τις περιόδους 2012-2018 και 2019-2020, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Dalton School στη Νέα Υόρκη.

Έχει, επίσης, στηρίξει επί σειρά ετών πληθώρα πρωτοβουλιών μέσα από προσωπικές δωρεές του, κυρίως στους τομείς της παιδείας, των τεχνών, του πολιτισμού και της υγείας. Έχει υποστηρίξει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία του Dracopoulos iDeas Lab στο CSIS και τη δημιουργία του Dracopoulos-Bloomberg Bioethics iDeas Lab στο Ινστιτούτο Βιοηθικής Berman του JHU, καθώς επίσης και τη δημιουργία έδρας διευθυντή στο Ινστιτούτο Βιοηθικής Berman του JHU. Μέσω προσωπικών δωρεών του συνεχίζει να συμβάλει στο σημαντικό έργο πλήθους μη κερδοσκοπικών οργανισμών.

Έχει την τιμή να έχει λάβει σειρά διακρίσεων για το έργο του. To 2023 τιμήθηκε με το βραβείο Enlightened Philanthropy Award από το Πανεπιστήμιο Rockefeller. Το 2022, ο οργανισμός New York Landmarks Conservancy τίμησε τον Ανδρέα Δρακόπουλο με τον τίτλο «Ζωντανό Ορόσημο» (Living Landmark) για την αξιοσημείωτη συνεισφορά του στην πόλη της Νέας Υόρκης. Το 2021, χειροθετήθηκε με το οφφίκιο του Άρχοντος Μεγάλου Ρήτορα, από τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως και Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο Α’ και ανακηρύχθηκε Επίτιμος Αρχηγός του Τάγματος του Πυροσβεστικού Σώματος της πόλης της Νέας Υόρκης -Fire Department of the City of New York (FDNY). Πρόκειται για την ύψιστη αναγνώριση σε πολίτη από το FDNY, σε αναγνώριση της ιδιαίτερα σημαντικής προσφοράς του στον οργανισμό. Το 2018 τιμήθηκε από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος της Τιμής. Το 2016, ο Ανδρέας Δρακόπουλος είχε τιμηθεί, επίσης, ως Αξιωματούχος της Λεγεώνας της Τιμής της Γαλλικής Δημοκρατίας, και το 2012 με τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Το 2017, ο Ανδρέας Δρακόπουλος τιμήθηκε με τα ανθρωπιστικά βραβεία των οργανισμών New York Stem Cell Foundation και Ίδρυμα του Πυροσβεστικού Σώματος της Νέας Υόρκης (FDNY Foundation). Το 2015, βραβεύτηκε από το Child Mind Institute για τη διαρκή υποστήριξη και συμβολή του στην παροχή προγραμμάτων ψυχικής υγείας για παιδιά. Το ίδιο έτος, ο Ανδρέας Δρακόπουλος τιμήθηκε με το βραβείο «Πρόσωπο της Χρονιάς» (Person of the Year Award) από το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και βραβεύτηκε για τη συμβολή του στην ανάδειξη και υποστήριξη της ελληνικής παιδείας, σε εκδήλωση για τον εορτασμό των 100 χρόνων του Εθνικού Κήρυκα. Το 2012, τιμήθηκε από τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης για την προσωπική συνεισφορά του στα εκπαιδευτικά της προγράμματα.

Ο Ανδρέας Δρακόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, όπου και αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών. Σπούδασε στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Wharton του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια, από όπου αποφοίτησε με Bachelor of Science στις Οικονομικές Επιστήμες. Τον Μάιο του 2023, του απενεμήθη ο τιμητικός τίτλος του Διδάκτορα Ανθρωπιστικών Γραμμάτων (Doctor of Humane Letters) από το JHU, και τον Ιούνιο του 2021, ο επίτιμος τίτλος του Διδάκτορα Νομικής από το Πανεπιστήμιο Simon Fraser, στο Βανκούβερ του Καναδά. Ζει στη Νέα Υόρκη.